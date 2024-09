Polacy tracą wiarę w rząd Tuska? „Jestem ROZCZAROWANY!”. „On KONSTYTUCJI nie uznaje!”

„Co Donald Tusk mógłby zrobić, aby odzyskać zaufanie Polaków?”, pytał Adam Feder. „Wyjechać do Niemiec z Polski!”, odkrzyknęła emerytka. „Konstytucji nie uznaje!”, dodała wyraźnie podirytowana. „Taki został bu**el po PiS-ie, że to jest dużo roboty…”, przekonywała kobieta, która broni Donalda Tuska. „Co zrobił? Pozabierał wszystko! Na szparagi będziemy jeździć!”, emocjonował się mężczyzna. Przysłuchująca się tej rozmowie kobieta, przekonywała, że PiS zostawił finanse publiczne w fatalnym stanie. „Z pustego to i Salomon nie naleje”, stwierdziła. „Czuję się rozczarowany. Zróbmy w końcu coś, żeby ludzie odczuli. Zróbmy porządek z SOR-ami, zróbmy porządek z kolejkami do lekarza”, wymieniał mężczyzna, który dopinguje rząd do lepszej pracy. Obejrzyjcie najnowsze Komentery Adama Federa i posłuchajcie, co Polacy mówią o dokonaniach rządu Donalda Tuska!