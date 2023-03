Polscy biskupi w strachu?! Papież Franciszek podpisał dokument. Koniec żartów!

Polscy biskupi będą w strachu?! Wytyczne zawarte w "Vos estis lux mundi" są jednoznaczne. Treść dokumentu na łamach portalu Więź.pl zinterpretował publicysta Krzysztof Bramorski. "Papieski dokument zostaje wprowadzony na stałe i rozwiewa podnoszone w ostatnim czasie wątpliwości co do tego, czy VELM przez ostatnie miesiące w ogóle obowiązuje. Dotychczasowe brzmienie wprowadzało bowiem okres obowiązywania z mocą od 1 czerwca 2019 r. tytułem eksperymentu na okres trzech lat" - wskazuje. Co istotne, na podstawie procedur zawartych w "Vos estis lux mundi" ukarano już kilkunastu polskich biskupów. O co chodzi w dokumencie podpisanym przez papieża Franciszka? Krzyszotof Bramorski zwraca uwagę m.in. na sprawę współpracy władzy kościelnej i państwowej władzy sądowniczej. "Nieprawidłowe i sprzeczne z wolą prawodawcy kościelnego są jakiekolwiek działania organów kościelnych zmierzające do utrudniania postępowań prokuratorskich lub sądowych. Może to dotyczyć niektórych polskich diecezji, które odmawiały współpracy z organami i instytucjami państwa" - podkreśla publicysta.

W naszej galerii zobaczysz, w jakich samochodach jeżdżą polscy biskupi