Pomnik Leppera nie stanie przed Sejmem? Wiemy, co dalej

Inicjatorem powstania pomnika Andrzeja Leppera jest Stowarzyszenie „Z podniesioną głową”. O jego planach pisaliśmy już pod koniec 2023 r. Przez ostatnie miesiące powstał wstępny projekt oraz studium głowy. Ale zanim postument powstanie, potrzebne są dwie rzeczy – pieniądze i lokalizacja. Z jednym i z drugim są problemy.

Na budowę pomnika potrzeba 435 tys. zł, a do tej pory uzbierano 4629 zł czyli ok. 1/100 tej kwoty. Łatwo nie jest też z lokalizacją. Według pomysłodawców powstania postumentu, miałby on stanąć na terenie Sejmu Wiejskiej.

Kancelaria Sejmu nie pozostawia jednak złudzeń – nie będzie to takie łatwe. „Ustosunkowanie się do wniosku wymaga głębszego namysłu dotyczącego zasadności postulowanego przedsięwzięcia, a także uwzględnienia istniejących uwarunkowań niezależnych od Kancelarii Sejmu” – czytamy w odpowiedzi Kancelarii na wysłane jej przez nas pytanie nt. planów inicjatorów budowy pomnika. „Zwracamy uwagę, że mowa jest o terenie, który figuruje w rejestrze zabytków, a zatem możliwość swobodnego prowadzenia inwestycji jest ograniczona i uzależniona od zgód właściwych organów ochrony zabytków” – informuje biuro prasowe Kancelarii Sejmu.

