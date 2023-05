Ponętna działaczka lewicy rozgryzła 800 plus! Mówi o "kiełbasie". Nie gryzła się w język

Justyna Klimasara ocenia pomysł 800 plus

800 plus to najnowszy pomysł PiS, który został ogłoszony przez prezesa Jarosława Kaczyńskiego. W weekend szef partii w czasie spotkania z wyborcami zapowiedział: - Od nowego roku program 500 plus to będzie ciągle nazwa, jak sądzę, pamiętana, ale suma będzie już inna. To będzie 800 Plus - zaznaczył Kaczyński. Sprawa jest szeroko komentowana także przez opozycję. Głos na temat 800 plus zabrał już m.in. Donald Tusk, ale nie tylko, bo i inni politycy. Wśród osób, które zwróciły uwagę na nową zapowiedź Kaczyńskiego znalazła się także młoda działaczka lewicy, Justyna Klimasara, od lat zaangażowana politycznie.

Znana jest też z tego, że lubi pokazywać w sieci swoje zdjęcia w kuszących pozach. Klimasara tak oceniła 800 plus: - PiS proponuje 800+. Kolejna „kiełbasa wyborcza”, a nie realna pomoc dla dzieci. Celem PiS jest łapanie wyborców. Dodam, że jak najbardziej popieram takie projekty, ale w momencie, kiedy ceny rosną, wartość pieniędzy jest mniejsza - wyjaśniła działaczka we wpisie na Twitterze. Od raz pod jej wpisem pojawiły się komentarze internautów, zaczęła się dyskusja. Klimasara oczywiście wzięła w niej udział i dodała: - Ogólnie popieram wspieranie dzieci, bo to pieniądze dla nich, ale poziom populizmu PiS i nieświadomość ich wyborców razi.

