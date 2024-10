Poseł Michał Wójcik objada się wielką bezą! Został wiceprezesem PiS i zrzekł się diety

Ciężko się zrzuca kilogramy

- Widać, że niestety odchudzanie jest u mnie problemem. Mam kłopot z odchudzaniem. Chcę poprawić umięśnienie, chcę schudnąć, ale ciężko jest… Co ja na to poradzę – opowiada nam Michał Wójcik. Tym bardziej jest ciężko ze zrzuceniem zbędnych kilogramów, jeśli, jak widać na naszych zdjęciach, poseł objada się pokaźną bezą! - Lubię od czasu do czasu zjeść dobrą bezę. Niebo w gębie! - zachwyca się wiceprezes Wójcik.

Czy zwycięży silna wola, czy jednak górę weźmie znów słabość do słodkości - okaże się już wkrótce. Polityk ma bowiem zamiar zapisać się na fitness. - Jestem w trakcie zapisywania się na fitness. Zobaczę, spróbuję, może to coś da… - kwituje Michał Wójcik.

Poseł Wójcik pod prysznicem

Rzadko mamy okazję oglądać polityków zajadających się słodyczami, ale poseł Wójcik należy do odważnych polityków. Przypominamy, że w środku lata publicznie schładzał się w centrum Warszawy pod zraszaczem. Nie przejmował się, że zamoczy białą koszulę i marynarkę. W końcu były niesłychanie gorąco.

