Poseł od Ziobry zaskoczył! Nie do wiary, co nagrał

Michał Wójcik z Suwerennej Polski to nie tylko polityk, ale urodzony śpiewak! Na swoim koncie ma już m. in. nagrane „covery" utworów Krzysztofa Krawczyka, jak piosenki świąteczne, których można posłuchać także w internecie. Mimo, że obecnie zajęty jest kampanią do europarlamentu, to jednak nie zapomniał o swoich fanach i wypuścił nowy singiel z piosenkami słynnego Elvisa Presleya. – Myślę, że płyta robi wrażenie. Przymierzałem się do niej od jakiegoś czasu. Elvis to wyzwanie. Mam nadzieję, że moja barwa głosu i sposób wykonania podoba się – mówi nam Wójcik. – Opinie na Youtube i Facebooku są znakomite, a więc Elvis jednak żyje – komentuje żartobliwie polityk.

– Teraz w małopolskim i świętokrzyskim walczę o wygraną w wyborach do Parlamentu Europejskiego, ale bardzo często ludzie podchodzą i proszą o zdjęcie z Wójcikiem, ale nie politykiem, lecz artystą. To zrozumiałe – muzyka łączy wszystkich... – dodaje. Trzeba przyznać, że takich piosenek nie powstydziłby się sam „Król rock'n'rolla", bo brzmienie jest niezwykle zbliżone do oryginału. Na płycie znajdują się covery takich utworów jak „My way", „It's now or never", „Are you lonesome tonight", „Can't help falling in love" czy „The wonder of you". Oceńcie sami!

