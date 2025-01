Poseł PiS pochwalił się zdjęciem maluszka. W rodzinie Bochenków jest teraz dwóch chłopców!

Anita Werner pokazała, co zrobiła z Jurkiem Owsiakiem po programie. Znaczące słowa

Nowy członek rodziny Bochenków

Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek po raz drugi został ojcem. 10 stycznia 2024 r., poseł zamieścił na Facebooku wzruszający post. – Dzisiaj, po 9 miesiącach oczekiwań, przywitaliśmy nowego członka rodziny. Maksymilian - 56 cm szczęścia. Rodzina jest najważniejsza – napisał polityk i dołączył zdjęcie, na którym trzyma maluszka. Internauci zaczęli posłowi składań gratulacje. – Mały Bochenek się urodził – zauważył jeden z komentujących.

Udało nam się skontaktować z ojcem małego Maksymiliana. – Od dzisiaj Tymek (2 latka) będzie miał braciszka Maksymiliana. Dziękujemy za profesjonalna opiekę całemu personelowi medycznemu w Krakowie, w szpitalu na Ujastku. Małżonka, cieszy się bardzo i mówi, ze skoro mamy dwóch synów to będzie musiała liczyć na to, że będzie miała fajne synowe ;) Teraz szybka rekonwalescencja i powrót do domu – powiedział nam Rafał Bochenek.

Babcia nie doczekała drugiego wnuka

Niestety, narodziny synka zbiegły się ze smutnym wydarzeniem w rodzinie posła PiS. – Żałuję tylko, że tego dnia nie dożyła nasza ukochana babcia Marysia..., która odeszła w dniu wczorajszym – dodał polityk.

„Super Express” miał okazję poinformować o narodzinach pierwszego syna polityka PiS. Było to 26 listopada 2022 r. Rafał Bochenek powiedział nam wówczas, że jego pierworodny otrzymał imię Tymoteusz, ze względu na jego greckiego znaczenie oznaczające „ten, który czci Boga”.