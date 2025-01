Poseł publicznie pokłócił się z księdzem z okazji Trzech Króli. "Czy tak Pan świętuje?"

Wszystko zaczęło się od wpisu, jaki Platforma Obywatelska zamieściła 6 stycznia na platformie X, informując, że tego dnia jest obchodzone święto Trzech Króli. Wpis ten, choć wydawałoby się, że wyłącznie informacyjny, a nie konfrontacyjny, skomentował ksiądz Janusz Chyła, który jest doktorem teologii, wykładowcą oraz proboszczem parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski w Chojnicach (woj. pomorskie). Popularny w sieci ksiądz zapytał z przekąsem, czy "informacja pochodzi od Heroda?".

Tej złośliwej uwagi nie pozostawił bez odpowiedzi poseł Marcin Józefaciuk z Koalicji Obywatelskiej, który postanowił zwrócić się bezpośrednio duchownego. - Dziś ma Pan święto nakazane. Jest Pan zobowiązany uczestniczyć we mszy świętej i powstrzymać się od wykonywania tych prac i zajęć, które utrudniają oddawanie Bogu czci, przeżywanie radości właściwej dniowi Pańskiemu oraz korzystanie z należnego odpoczynku duchowego i fizycznego. Czy tak Pan świętuje? Czy taki przykład pokazuje? - napisał.

To kolejny raz, kiedy poseł KO wdał się w tego typu dyskusje z księdzem Chyłą w sieci. Wcześniej w październiku duchownemu nie spodobało się, jak polityk zwrócił się do niego na platformie X, używając słowa "pan". - Trudno merytorycznie rozmawiać z kimś, komu brakuje elementarnej kultury. Zwroty: ksiądz, pastor, rabin, imam, używane są nie z uwagi na wyznawaną wiarę, lecz kulturę. Uważam, że nigdy pan poseł nie powinien być w miejscu, w którym jest, ale mimo to używam tytułu 'poseł' - napisał wówczas ksiądz Janusz Chyła. Jak jednak widać, jego słowa nie trafiły do serca posła, który ponownie w święto Trzech Króli zwracał się do niego w ten sposób.

