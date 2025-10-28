Posłanka Jachira robiła się na bóstwo w tramwaju. Podkład, szminka i tusz do rzęs w akcji! [FOTO]

Klaudia Jachira, posłanka Koalicji Obywatelskije, znalazła sposób na efektywne wykorzystanie czasu w drodze do pracy.

Parlamentarzystka wykonuje makijaż w tramwaju, oszczędzając czas w domu i dopracowując każdy etap upiększania.

Jej nietypowa rutyna budzi zainteresowanie. Czasem polityczka spotyka nawet inne panie, które tak jak ona, podróż komunikacją wykorzystują na wykonanie makijażu.

Odkryj, jakie triki makijażowe stosuje posłanka Jachira w komunikacji miejskiej i na co szczególnie zwraca uwagę, aby uniknąć wpadek!

Jedni gapią się przez okno, inni przeglądają internet w telefonie, a posłanka Klaudia Jachira wykorzystuje jazdę do pracy na wykonanie makijażu. - Tak, często się maluję w tramwaju, w drodze do Sejmu albo do biura, ponieważ w domu zawsze szkoda mi na to czasu. A te 8 minut w tramwaju są idealne na makijaż - przyznaje posłanka. Może to dziwić, wszak tramwaj trzęsie, może nagle zahamować, a do tego bywa w nim tłoczono.

Jachira maluje się w tramwaju. Ma specjalny system!

Polityczce Koalicji Obywatelskiej to jednak nie straszne, bo poranne upiększanie ma w małym palcu! Malowanie opanowała do perfekcji i ma swoje triki, które zawsze się sprawdzają: - Mam już nawet opracowany pewien system - jeden przystanek to podkład, drugi oczy, kolejny błyszczyk albo szminka - chwali się w rozmowie z "Super Expressem".

Ale ostrzega, że na pewne makijażowe kwestie należy szczególnie zwracać uwagę i o nich pamiętać: - Trzeba tylko pilnować, by rzęsy malować jak tramwaj stoi na przystanku albo na światłach, inaczej mogłoby to być niebezpieczne - podkreśla. Faktycznie, przy tuszowaniu rzęs powinno się szczególnie uważać, jeden zły ruch i można sobie zrobić krzywdę.

Posłanka przyznaje, że nieraz budzi zainteresowanie współpasażerów swoim zachowaniem, a nawet nieraz spotyka inne panie, które podobnie jak upiększają się w komunikacji: - Pasażerowie raczej się nie dziwią, czasem seniorki się uśmiechną, że to ciekawy pomysł. Raz spotkałam inna dziewczynę, która też się malowała i też dodała, że w komunikacji maluje się codziennie, więc to było miłe spotkanie! - śmieje się polityczka.