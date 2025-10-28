Posłanka Jachira robiła się na bóstwo w tramwaju. Podkład, szminka i tusz do rzęs w akcji! [FOTO]

- Klaudia Jachira, posłanka Koalicji Obywatelskije, znalazła sposób na efektywne wykorzystanie czasu w drodze do pracy.
Jedni gapią się przez okno, inni przeglądają internet w telefonie, a posłanka Klaudia Jachira wykorzystuje jazdę do pracy na wykonanie makijażu. - Tak, często się maluję w tramwaju, w drodze do Sejmu albo do biura, ponieważ w domu zawsze szkoda mi na to czasu. A te 8 minut w tramwaju są idealne na makijaż - przyznaje posłanka. Może to dziwić, wszak tramwaj trzęsie, może nagle zahamować, a do tego bywa w nim tłoczono.
Jachira maluje się w tramwaju. Ma specjalny system!
Polityczce Koalicji Obywatelskiej to jednak nie straszne, bo poranne upiększanie ma w małym palcu! Malowanie opanowała do perfekcji i ma swoje triki, które zawsze się sprawdzają: - Mam już nawet opracowany pewien system - jeden przystanek to podkład, drugi oczy, kolejny błyszczyk albo szminka - chwali się w rozmowie z "Super Expressem".
Ale ostrzega, że na pewne makijażowe kwestie należy szczególnie zwracać uwagę i o nich pamiętać: - Trzeba tylko pilnować, by rzęsy malować jak tramwaj stoi na przystanku albo na światłach, inaczej mogłoby to być niebezpieczne - podkreśla. Faktycznie, przy tuszowaniu rzęs powinno się szczególnie uważać, jeden zły ruch i można sobie zrobić krzywdę.
Posłanka przyznaje, że nieraz budzi zainteresowanie współpasażerów swoim zachowaniem, a nawet nieraz spotyka inne panie, które podobnie jak upiększają się w komunikacji: - Pasażerowie raczej się nie dziwią, czasem seniorki się uśmiechną, że to ciekawy pomysł. Raz spotkałam inna dziewczynę, która też się malowała i też dodała, że w komunikacji maluje się codziennie, więc to było miłe spotkanie! - śmieje się polityczka.