Posłanka PiS zobaczyła "Rotę" Konopnickiej w podręczniku i nie mogła wytrzymać. "To nie żart". Poszło o jedno słowo!

Takie relacje z ojcem ma Agata Duda. Julian Kornhauser to znany literat. Ma za sobą ciężkie chwile

Hoduje gołębie. "Mogłem go sprzedać za 30 tys. euro"

Agent RUSKI! A ja go KOCHAM! Patriota wielki! Polacy pokłócili się o Macierewicza | Komentery

Zobaczyliśmy zdjęcie 25-letniej Kolendy-Zaleskiej i aż usiedliśmy z wrażenia. Córka dziennikarki TVN24 to jej kopia

Awantura w programie Agnieszki Gozdyry! Poseł PiS się wściekł i wyszedł ze studia. "Już do pani nigdy nie przyjdę"

W sieci już zaczynają się pojawiać komentarze dotyczące wiersza "Rota", który napisała Maria Konopnicka. Wszystko przez zdjęcie z podręcznika do polskiego, w którym znajduje się nieco inna wersja utworu, a konkretnie jedno, ale kluczowe, słowo. Chodzi o zmianę we fragmencie: - Nie będzie Niemiec pluł nam w twarz, Ni dzieci nam germanił. Orężny wstanie hufiec nasz, Duch będzie nam hetmanił, Pójdziem, gdy zabrzmi złoty róg… - brzmi oryginalna wersja "Roty", którą przecież zna każdy Polak.

Zdjęcie "Roty" z podręcznika krąży po sieci. "Krzyżak" zamiast "Niemca"

Tymczasem, na zdjęciu, które krąży w sieci, a do którego odnosiła się posłanka Prawa i Sprawiedliwości, słowo "Niemiec" zastąpione jest słowem "Krzyżak". Joanna Lichocka pokazała zdjęcie podręcznika z wierszem i napisała wprost, co o tym myśli. Pokazała też, że wiersz znajduje się, w zmienionej wersji, w podręczniku do liceum i technikum, ale wydanego nie ostatnio, a w 2020 roku:

To nie żart. To szkolny podręcznik, w którym ocenzurowano „Rotę”. Słowo „Niemiec” zastąpiono na „Krzyżak”. #UśmiechniętaPolska - napisała Lichocka.

O zmianie w wierszu powiadomił też w mediach społecznościowych mi.in. poseł PiS Bartosz Kownacki czy też podająca wpis Lichockiej, Marta Kaczyńska. Na to, że wspomniany podręcznik był wydany jeszcze w czasach poprzedniej władzy zwrócili uwagę internauci.

Kiedy powstała "Rota" Marii Konopnickiej?

Co więcej słowo "Krzyżak" według znawców twórczości Konopnickiej było w wersji wiersza z 1904 roku, zaś najbardziej znana i popularna wersja pochodzi z późniejszego okresu, z 1908 roku, gdy wiersz został opublikowany w krakowskiej prasie. Popularność "Rocie" przyniosło wykonanie jej w 1910 roku podczas obchodów bitwy pod Grunwaldem.