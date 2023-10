Posłanki Lewicy zamieszkały razem! Mają ku temu ważny powód [ZDJĘCIA]

- Wspólnie sprzątamy, jemy i pracujemy przygotowując się do spotkań z wyborcami na ostatniej prostej kampanii – mówi nam Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, która ugotowała dla siebie i współlokatorki rozgrzewającą zupę z soczewicy. „Super Express” miał okazję podejrzeć, jak posłanki Lewicy przygotowują posiłki, ścielą łóżko i dzielą się codziennymi obowiązkami, na które jest niewiele czasu, bo tuż przed końcem kampanii wyborczej trzeba uczestniczyć w debatach, konferencjach i wiecach, aby zapewnić sobie jak najwyższy wynik w boju o mandat poselski.

Czy po wygranych wyborach nadal będą razem mieszkać? - Jeśli się tylko wszystko powiedzie, planujemy kontynuować wspólne mieszkanie, ponieważ nasze okręgi sąsiadują ze sobą. Możemy więc wspólnie się wspierać i działać razem – dodaje Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.

Przepis na zupę wegańską z czerwonej soczewicy posłanki Lewicy dla Czytelników „Super Expressu”:

Składniki dla 4 osób:

2 szklanki czerwonej soczewicy,

1 puszka pomidorów (mogą być świeże obrane ze skórki)

2 marchewki

2 cebule

olej do smażenia

2 łyżki imbiru

2 łyżki gorczycy białej

1 łyżeczka kurkumy

2 łyżki kminku rzymskiego lub indyjskiego

2 łyżki sosu sojowego

ewentualnie odrobina soli do smaku

Przygotowanie:

Marchew kroimy w kosteczkę i gotujemy razem z opłukaną wcześniej zimną wodą na sitku soczewicą w 4 szklankach wody, dolewając w miarę konieczności. Soczewica czerwona gotuje się bardzo szybko, ok. 15-20 minut. Im bardziej przypomina pastę tym lepiej, zupa ma być gęsta.

Smażymy w tym samym czasie cebulkę (posiekaną drobno) na złocisty, a nawet lekko brązowy kolor. Dodajemy do niej imbir, gorczycę, kurkumę, kminek. Mieszamy razem z cebulką na patelni i następnie dodajemy do gotującej się soczewicy. Mieszamy wszystko w garnku i dodajemy puszkę pomidorów, sos sojowy, sól do smaku. Gotowe! Podajemy z pieczywem, grzankami albo bez niczego, można do smaku skropić sokiem z cytryny lub kroplą octu balsamicznego, wedle uznania.