Powalające nagranie z Pajączowską w sieci. Bikini niemal nic nie zakrywa!

Karolina Pajączkowska nie boi się żadnego wyzwania. Bez problemu podejmuje się najtrudniejszych tematów, co udowodniła między innymi wybierając się do ogarniętej wojną Ukrainy, gdzie pokazywała życie cywilów. Ostatnio zaś postanowiła zrobić sobie nieco przerwy od pracy i wybrała się z przyjaciółką do Tel Avivu.

- To miał być zwykły city break, niczym jeden z wielu. Okazał się przygodą, którą razem z @nina_devi zapamiętamy na lata. Jeśli nie byli Państwo jeszcze w Izraelu- koniecznie proszę rezerwować bilety! – napisała na Instagramie.

Przy okazji Karolina Pajączkowska opublikowała nagranie, na którym widać klimatyczne uliczki, miasto nocą, zabawę w klubie, ale też kilka scen z morza. Widać na nich, jak dziennikarka zanurza się w wodzie w białym, skąpym bikini. Wygląda niemal jak syrena! Na ostatnich ujęciach zaś przemoczone białe bikini niewiele zakrywa… To prawdziwa gratka dla fanów!

„Tyle piękna i seksu kobieta marzeń”; „Pięknie wyglądasz”; „Karolinko, wyglądasz przecudnie”; „A do mnie w Nowodworach nie musisz rezerwować biletu, oprowadzę Cię po okolicy gratis!” – czytamy w komentarzach.

