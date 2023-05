Agnieszka Osiecka i Daniel Passent - związek, córka, rozstanie

Agnieszka Osiecka i jej związek z Daniel Passentem był jednym z ciekawszych tematów, którymi żył salon Warszawy lat 70. Ona - wyjątkowa artystka, on - filar niezwykle popularnego wówczas tygodnika "Polityka", prawdziwy mistrz pióra. Wielu skazywało ich związek na porażkę, ale oni - wbrew temu - szybko wskoczyli na kolejny poziom w związku. W 1973 roku na świat przyszła ich córka - Agata Passent - dziś także dziennikarka i felietonistka. Później jednak coś się zaczęło psuć. Przełom nastąpił w roku 1979. - Dostałem stypendium Niemana na Harvardzie i powstał wtedy problem, czy Agnieszka z nami pojedzie, czy nie, bo ona już kogoś wtedy miała. I mając dylemat, pomiędzy nowym mężczyzną a córką i starym mężczyzną, wybrała wyjazd z nami, żeby ratować nasz związek. Ta próba się nie powiodła, Agnieszkę serce ciągnęło do Warszawy i pewnego dnia zniknęła - wspominał Daniel Passent w książce "Passa" napisanej wspólnie z Janem Ordyńskim. Została ona wydana 10 lat przed śmiercią felietonisty. Daniel Passent zmarł w lutym 2022 roku, ćwierć wieku po Agnieszce Osieckiej.

Po rozstaniu z Agnieszką Osiecką Daniel Passent był załamany. "To był dla mnie wstrząs"

Daniel Passent wyznał, że rozstanie z Agnieszką Osiecką to był dla niego "cios".- Odegrała w moim życiu znaczną rolę. Była wspaniałą kobietą. Mieliśmy nasze jedyne dziecko - pisał felietonista. - Kiedy odeszła, to był dla mnie wstrząs. Zostałem z córeczką i nie wiedziałem, co dalej. W pierwszej chwili byłem po prostu załamany - szczerze przyznał Daniel Passent. Być może gdzieś na dnie serca jeszcze się łudził, że Agnieszka Osiecka do niego wróci. W pewnym momencie nawet nadzieja umarła. - Po powrocie do Polski byliśmy umówieni w Wiśle i na to spotkanie nie przyjechała, więc już najbardziej tępy partner wiedziałby, o co chodzi - zdradził wieloletni dziennikarz "Polityki".

Agnieszka Osiecka pozostała w rodzinie Daniela Passenta nawet po jego ślubie

Na szczęście Daniel Passent szybko ułożył sobie życie z inną kobietą. Wcześniej z Agnieszką Osiecką zdecydowali, że to on - a nie matka - zamieszka z córką Agatą. Dziennikarz wziął ślub z Martą, która miała 3-letniego syna z pierwszego małżeństwa. Co ciekawe, w rodzinie de facto została... Agnieszka Osiecka. - Związki naszej rodziny z Agnieszką były tak bliskie, że ona często przychodziła do nas i zostawała z dziećmi. Pozostała członkiem rodziny - podkreślił Daniel Passent. Poetka w swoim testamencie uwzględniła nawet pasierba byłego partnera. - Dopiero stosunkowo niedawno archiwiści, którzy porządkowali dokumenty Agnieszki, odkryli jej testament, który brzmi: "Cały swój majątek przekazuje Danielowi Passentowi w nadziei, że rozdzieli go sprawiedliwie pomiędzy moją córkę Agatę i mojego przyjaciela Łukasza" - ujawnił zmarły w 2022 roku felietonista.

