Pracownicy TVN24 żegnają swojego kolegę. Przemysław Janowski zmarł niespodziewanie

Koledzy żegnają Przema

Widzowie TVN24, którzy włączyli rano telewizory, zauważyli planszę ze zdjęciem zmarłego dziennikarza i krótką adnotację: „Przemysław Janowski 1980-2023”. Więcej o zmarłym dowiadujemy się z pełnego emocji artykułu w portalu tvn24.pl: „Zmarł Przemek Janowski. Nasz przyjaciel Przemo. Wieloletni wydawca TVN24. Dzisiaj pożegnamy go na cmentarzu na warszawskiej Sadybie”.

Janowski zmarł niespodziewanie. Jeszcze dziś powinien przyjść do pracy, ponieważ miał wpisany w grafiku dyżur. Dziennikarz nie był znany widzom stacji, ale świetnie znali go wszyscy pracownicy, ponieważ był wydawcą i realizatorem programów. „Najpierw wymyślił, poukładał, potem realizował. Był w studiu, w uchu prezenterki czy prezentera. Wszędzie, gdzie być powinien. Perfekcyjnie przygotowany, spokojny, precyzyjny. Nie mówił za wiele. Jak już, to w punkt” – tak wspominają zmarłego współpracownicy.

Zmarł Przemek Janowski. Nasz przyjaciel Przemo. Wieloletni wydawca TVN24. Dzisiaj pożegnamy go na cmentarzu na warszawskiej Sadybie.https://t.co/x49PVI5Pqr— tvn24 (@tvn24) September 28, 2023

Przemysław Janowski współtwórcą wielu programów

Przemysław Janowski przepracował w TVN24 prawie dwie dekady, czyli był związany ze stacją praktycznie od początku. Zaczął pracę w niej jako redaktor i do dziś jest wspominany jako świetnie operujący słowem. Później został wydawcą „Dnia na Żywo” a następnie współtwórcą popularnego pasma porannego. Zmarły dziennikarz odpowiadał też za relacje z finałów WOŚP.

Michał Samul, redaktor naczelny TVN24, wspominając zmarłego, opowiada, że przyszedł do stacji mając dredy, tatuaże i pasje muzyczne i nie wyglądał na typowego dziennikarza telewizyjnego. - "A jednak był stworzony do tej pracy. Udowodnił to od pierwszych chwil w TVN24, umiał pisać i lubił pisać, potrafił myśleć obrazem i wybierał najlepsze historie do opowiadania widzom"– podkreśla Samul w artykule na tvn24.pl.