Przeanalizował media społecznościowe Donalda Tuska. Zdumiewający wniosek

Donald Tusk dobrze wie, że jednym z najlepszych sposobów na dotarcie do ludzi, zwłaszcza młodych, jest aktywność w sieci. Premier korzysta z wielu popularnych mediów społecznościowych, by komentować polityczne wydarzenia i pokazywać co nieco ze swojego życia prywatnego. Profile lidera PO mogą być źródłem ciekawych informacji na jego temat, z czego postanowił skorzystać Radek Krabowski. Dziennikarz postanowił przyjrzeć się aktywności Donalda Tuska na Twitterze od momentu objęcia rządów do 1 września 2024 roku. Co udało mu się ustalić?

- Okazuje się, że blisko 30 proc. z nich zostało poświęconych Prawu i Sprawiedliwości oraz obecnemu prezydentowi, Andrzejowi Dudzie. Rzadziej premier pisał o bezpieczeństwie, sprawach zagranicznych czy zmianach w prawie. Wysoko w rankingu znajdują się za to wpisy czysto wizerunkowe, a najniżej kwestie związane z gospodarką - napisał na własnym profilu na Twitterze.

Donald Tusk zamieścił łącznie 279 postów, które wygenerowały 210 milionów wyświetleń. Ile wpisów zamieścił według podziały na konkretne kategorie?

PiS / Prezydent: 81 PR: 47Bezpieczeństwo: 36Sprawy zagraniczne: 27Wybory: 24Sport: 23Polityka: 10Zmiany w prawie: 9Unia Europejska: 9Inne: 7Gospodarka: 6

- Poza sierpniem nie było miesiąca, aby premier Donald Tusk średnio co kilka dni nie pisał czegoś o Prawie i Sprawiedliwości lub prezydencie. Rekordowo było w maju – 19 postów. Jeden na mniej więcej półtora dnia - zauważył Radek Krabowski.

