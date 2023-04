Przywitanie Wołodymyra Zełenskiego. Wszyscy patrzyli na buty Agaty Dudy! To przejdzie do historii

Tomasz Lis bez ogródek wyznał, co go „rajcuje”. Nie chodzi o kobiety!

Wołodymyr Zełenski i jego żona przyjechali do Polski (Tu możesz śledzić relację na żywo z wizyty Wołodymyra Zełenskiego w Polsce). Para prezydencka Ukrainy zatrzymała się w Hotelu Bristol, skąd samochodem udała się do Pałacu Prezydenckiego. Tam nastąpiło uroczyste przywianie par prezydenckich. Z racji tego, że cała czwórka zna już się bardzo dobrze, nie mogło być mowy o sztywnej atmosferze. Były śmiechy, uściski, całowanie w rękę... Wszyscy byli ciekawi, jak ubrał się prezydent Ukrainy i jego żona Ołena Zełenska. Wołodymyr Zełenski miał na sobie czarną bluzę oraz ciemne spodnie. Pierwsza dama Ukrainy ubrała się w bordowy płaszcz. Wszystkich jednak przyćmiła Agata Duda. A konkretnie jej niebieskie buty, które idealnie pasowały do eleganckiej sukienki w tym samym kolorze. Na pewno o obuwiu Agaty Dudy podczas spotkania z pierwszą parą Ukrainy jeszcze długo będzie się mówić. Te buty już przeszły do historii.

W naszej galerii zobaczysz zdjęcia z przywitania Andrzeja Dudy z Wołodymyrem Zełenskim. Zwróć uwagę na niesamowite buty Agaty Dudy

