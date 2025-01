Rafał Trzaskowski kończy 53 lata! Jako dziecko grał w serialu [DUŻO ZDJĘĆ]

Rafał Trzaskowski chyba jeszcze nigdy nie miał tak pracowitych urodzin! Wszystko przez to, że od kilku dni traw oficjalna kampania wyborcza. Ruszyła ona po tym jak, marszałek Sejmu zarządził wybory, które odbędą się 18 maja 2025 rok. Od czasu ogłoszenia ich terminu Trzaskowski jeszcze z większym zapałem ruszył do pracy. Jak zapowiedziano kandydat Koalicji Obywatelskiej ma zamiar odwiedzić ponad 150 miejsc w 16 województwach w pierwszym miesiącu kampanii wyborczej. Prezydent stolicy wyruszył w trasę w czwartek z samego rana, a zaczął od województwa podlaskiego.

Urodziny Rafała Trzaskowskiego

Z okazji urodzin w stronę kandydata KO na prezydenta Polski popłynęły życzenia od kolegów i koleżanek. Pamiętała o nim m.in. Aleksandra Gajewska, wiceministra rodziny, pracy i polityki społecznej: - Dzisiaj urodziny Prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Rafał, nieustannej energii do działania, dobrych ludzi wokół siebie i realizacji wszystkich marzeń!

Także Andrzej Halicki o nim pamiętał: - Wszystkiego najlepszego @trzaskowskirafal! Dużo zdrowia, wytrwałości i niegasnącej energii oraz realizacji najważniejszego celu dla nas wszystkich Polaków. Pozdrawiamy całym stadem!

Trzaskowski mógł zostać aktorem! Zagrał w filmie jako dziecko

Prezydent Warszawy właśnie skończył 53 lata, a w polityce jest od dawna. Był posłem do Parlamentu Europejskiego, ministrem administracji i cyfryzacji sekretarzem stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, posłem, wiceprzewodniczącym Platformy Obywatelskiej, kandydatem na prezydenta w 2020 roku. Co ciekawe, jego losy mogły się potoczyć zupełnie inaczej, w stronę sztuki! Ponieważ jako dziecko zagrał w serialu "Nasze podwórko"!

W jednym z wywiadów Trzaskowski wspominał, jak wyglądała praca na planie:

Sama praca na planie nie była zabawna. Wstawanie o szóstej rano, żmudne, długie zdjęcia, powtórki ujęć. Koszmar - mówił w rozmowie z "Dziennikiem Polskim".

Mały Trzaskowski miał zagrać w "Akademii Pana Kleksa"

To jednak nie wszystko, bo mały Trzaskowski miał zagrać też w kultowym filmie dla najmłodszych "Akademii Pana Kleksa" Krzysztofa Grabowskiego. Mały Rafał miał wystąpić w roli Adasia Niezgódki, czyli głównego bohatera filmu. Jednak jego rodzice ocenili, że praca na planie będzie zbyt obciążająca dla syna i nie zgodzili się na udział chłopca w produkcji.

Co ciekawe Rafał Trzaskowski pochodzi z rodziny, która miała związek z kulturą i sztuką. Jego tata Andrzej Trzaskowski był kompozytorem, dyrygentem i jednym z pierwszych muzyków jazzowych w Polsce. To on skomponował muzykę do wielu polskich filmów. Zaś przyrodni brat Rafała Trzaskowskiego, Piotr Ferster, był od 1973 do 2010 r. dyrektorem "Piwnicy pod Baranami". Przed laty w "Polityce: Trzaskowski wspominał: - Znalazłem w osobie brata właściwie drugiego ojca - mówił. Brat jest bowiem aż o 20 lat starszy od Trzaskowskiego, to syn jego matki z pierwszego małżeństwa.

