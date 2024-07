REŻIM Tuska! Kaczyński zrobił ARMAGEDON! Polityka ROZGRZAŁA Polaków na PLAŻY

Żona Budki nie mogła uwierzyć! To, co zrobił jej mąż, zaskoczyło wszystkich

„Reżim! Głośniej pierdnąć nie można!”, wypalił emeryt, którego nie porywają wielkie wizje Donalda Tuska i nie wierzy, że Polska zamieni się w nowoczesne "Megalopolis". „Jeszcze chcą zabrać pieniądze, Tuski”, przekonywał kolejny mężczyzna. Wyborcy PiS, których Adam Feder spotkał na plaży, nie kryli emocji. „Za tamtych czasów lepiej się żyło, a za tych jest gorzej. Bo teraz mnie stać tylko na to, żebym sobie parasol rozłożył, a wtedy mogłem na zagraniczne wczasy wyjechać”, stwierdził gorzko mężczyzna. Nawet wyborcy partii, które tworzą koalicję rządzącą, wydają się coraz bardziej zniecierpliwieni. „Najgorzej to mnie w*****a ten Trybunał Konstytucyjny”, stwierdził mężczyzna, który domaga się od rządu twardych działań i sugeruje, żeby odciąć pseudo sędziom Trybunału prąd i wodę. „A szczególnie te związki partnerskie. Cały świat to wszystko ma, a u nas ciągnie się jak guma od majtek”, narzekała emerytka. „No ale dobrze, że już nie ma poprzedniej władzy, bo byśmy się cofnęli do czasów króla Ćwieczka. Kaczyński zrobiłby tu armagedon”, skwitowała dziewczyna. Obejrzyjcie najnowsze Komentery i posłuchajcie, co Polacy na plaży mówią o pierwszych miesiącach rządów Donalda Tuska.