Robert Biedroń o spowiedzi dzieci: Uważam, że spowiedź dzieci powinna być zakazana

Od pewnego czasu coraz głośniej jest o formie spowiedzi i tego, czy spowiedź w konfesjonale jest potrzebna. Do sporu o ten sakrament dołączył też Robert Biedroń, który poprzez media społecznościowe zaczął dyskusję na ten temat. Na nagraniu, które udostępnił m.in. na Instagramie, polityk mówił: – Czy opowiadasz obcej osobie, np. sprzedawczyni w sklepie, o tym, że masz fantazje seksualne na temat kolegi lub koleżanki, albo kierowcy autobusu - też obcej osobie, o tym, że zapaliłeś szluga? Nie! Więc dlaczego podczas spowiedzi opowiadasz o tym obcemu księdzu? Dlaczego ktoś Cię do tego zmusza? To absurd. Uważam, że spowiedź dzieci powinna być zakazana. A wy co o tym sądzicie? - zapytał Biedroń.

Internauci komentują pomysł Biedronia o zakazie spowiedzi dzieci

Na reakcję internautów nie trzeba było długo czekać. Od razu pojawiły się komentarze. Wiele osób zdecydowanie zgadza się z Biedroniem. - Absolutnie się zgadzam. Zmuszanie dzieci do spowiedzi to forma psychologicznego przymusu; wspaniały pomysł! To był dla mnie najgorszy stres z dzieciństwa ! Potwornie się tego bałam i miałam chore wyrzuty sumienia za jakieś bzdurne „grzechy” - komentowali internauci wspominając własne przeżycia.

Znaleźli się i tacy, którzy mieli odmienne zdanie: - No niby ma pan racje ale nie uważam żeby to była jakaś kwestia do dyskusji, ludzie dobrowolnie odchodzą od wiary, nastolatkowie również, więc jakby nie było to ich wybór co robią i co mówią. Nie da się aż tak na kogoś wpłynąć. Poza tym jest wielu ludzi (też niepełnoletnich) którzy chcą chodzić do spowiedzi więc bez sensu robić z tego reformę „od 18 lat”. To TEŻ jest ograniczanie wolności, a tym samym przemoc - skomentowała jedna z internautek.

Znany ksiądz wprost: Takie wypowiedzi są niepoważne

O komentarze zostali poproszeni też księża. W rozmowie z "Faktem" ks. Isakowicz-Zaleski ocenił, że słowa takie, jak Biedronia, są po to, by uzyskać poklask: - Uważam, że tego typu wypowiedzi pojawiają się tylko po to, żeby zyskać popularność i punkty wyborcze, bo przecież zbliżają się wybory. Takie wypowiedzi są niepoważne. Natomiast jeżeli chodzi o meritum sprawy to jest to kwestia autonomii Kościoła, który w tej sprawie ma głos decydujący i jeżeli taka dyskusja w ogóle by się odbywała, to tylko w obrębie zainteresowanych, czyli Kościoła i wierzących, wspólnych rozmów i wypracowania pewnych zasad między rodzicami dzieci i duchownymi, bo to jest wewnętrzna sprawa Kościoła – ocenił ks. Isakowicz-Zaleski. Dodał też, że takie tematy nie powinny jednak być komentowane przez polityków.

