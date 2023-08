TAJEMNICA śmierci Andrzeja Leppera. Mowa o nieznanych kulisach śledztwa

Od śmierci Andrzeja Leppera minęło już 12 lat. Wicepremier w rządzie najpierw Kazimierza Marcinkiewicza, a następnie Jarosława Kaczyńskiego, zmarł śmiercią tragiczną. Polityka znaleziono martwego w jego własnym biurze mieszczącym się w budynku w samym centrum Warszawy, przy Alejach Jerozolimskich. Znaleziono go powieszonego. Prokuratura badająca śmierć polityka stwierdziła, że doszło do niej bez udziału osób trzecich. Śledczy uznali, że Lepper popełnił samobójstwo. Jednak wiele osób do dziś twierdzi, że prawda o śmierci Leppera mogła być zupełnie inna, niż ta oficjalnie podana w dokumentach.

TAJEMNICA śmierci Andrzeja Leppera. Sekielski o nieznanych kulisach śledztwa

Wystarczy wspomnieć, że kilka lat temu Tomasz Sekielski w swoim programie "Teoria spisku" przedstawił nieznane dotąd fakty dotyczące śledztwa w sprawie śmierci Andrzeja Leppera. Postawił on wówczas pytania o to, dlaczego do sprawy samobójczej śmierci byłego wicepremiera nie powołano specjalnego zespołu śledczego? Dlaczego czekano aż trzy dni na przeprowadzenie sekcji zwłok, tłumacząc że w weekend nie ma laboratorium, które Sekielski wspominał o trzech hipotezach, które mogą być najbardziej trafne w sprawie Leppera: Andrzej Lepper popełnił samobójstwo, został zamordowany albo został przez kogoś zmuszony do targnięcia się na własne życie. Występujący w tym programie Piotr Tymochowicz, który był doradcą od spraw wizerunku Leppera, mówił, że nie wierzył nigdy w jego samobójstwo: - Człowiek, który planowałby samobójstwo, nie umawiałby się ze mną za dwa dni na grilla i nie udzielałby wskazówek jaki typ kiełbasy kupić na grilla - opowiadał.

SPRAWDŹ: Znany dziennikarz: Lepper sam nie odebrał sobie życia

Lepper bohater skandali i afer

Życie Andrzeja Leppera obfitowało w kontrowersje i skandale oraz afery, tzw. seksaferę i aferę gruntową. Wystarczy wspomnieć, że to Lepper stał w latach 90. i później również, za organizacją wielkich strajków rolników w całej Polsce! Rolnicy blokowali drogi i palili opony, blokowali przejścia graniczne. Przeciwko Andrzejowi Lepperowi wszczęto procesy karne i cywilne, w związku ze znieważaniem funkcjonariuszy publicznych, pomówieniami, niszczeniem mienia, organizowaniem nielegalnych blokad dróg i przejść granicznych. Do tego Lepper zasłynął z zaskakujących słów mówiących i prostytutkach: - No pierwsze, to jak można prostytutkę zgwałcić? Natomiast no pewnie też można, bo nie każdemu pewnie może się oddać - mówił.

Andrzej Lepper został pochowany na cmentarzu w Kuropatwach, w województwie zachodniopomorskim, w swoich rodzinnych stronach. KLIKNIJ TUTAJ I ZBACZ, JAK WYGLĄDA JEGO GRÓB

TUTAJ - KLIKNIJ: ZOBACZYSZ ZDJĘCIA Z POGRZEBU ANDRZEJA LEPPERA