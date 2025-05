Joanna Senyszyn - wyrazista postać na polskiej scenie politycznej

Zanim Joanna Senyszyn zyskała popularność w krajowej polityce, zdobywała szlify w samorządzie. Największy rozgłos przyniosła jej jednak rola posłanki oraz europosłanki, słynącej z bezkompromisowych wypowiedzi. Do Sejmu weszła w 2001 roku, kandydując z listy SLD – Unii Pracy. W latach 2005-2008 pełniła funkcję wiceprzewodniczącej SLD.

Wyborcy ponownie obdarzyli ją zaufaniem w wyborach w 2005 i 2007 roku - znów zdobyła mandat poselski. W 2009 r. została europosłanką, reprezentując Polskę w Parlamencie Europejskim. Senyszyn dała się poznać jako polityk o ciętym języku, którego kontrowersyjne wypowiedzi często wywoływały burzliwe dyskusje. Joanna Senyszyn to jedna z kandydatek w wyborach prezydenckich 2025.

Rodzina Joanny Senyszyn. Mąż Bolesław zmarł niedawno

Polityczka pochodzi z Gdyni. Urodziła się w 1949 roku jako Joanna Raulin, córka Danuty i Ryszarda. Wyszła za mąż w 1976 roku za Bolesława Senyszyna, prawnika. Para poznała się na imprezie u wspólnego kolegi Andrzeja, który wcześniej sam oświadczał się Senyszyn. Małżonkowie przeżyli razem prawie 50 lat, rozdzieliła ich dopiero śmierć. Bolesław Senyszyn zmarł 10 lutego 2025 roku w wieku 80 lat. Został pochowany w rodzinnym grobie w Gdyni. Jego pogrzeb odbył się 15 lutego. Senyszyn wzruszająco pożegnała męża w nekrologu pisząc:

10 lutego zmarł mój mąż Bolesław Senyszyn. Żegnaj Bolku! Świat bez ciebie stał się gorszy. Życie poświecił pracy w wymiarze sprawiedliwości; był sędzią, radcą prawnym, adwokatem prowadził wykłady i szkolenia, wykształcił rzeszę aplikantów. Kochał książki, podróże, orchidee i mnie. Barwnie opowiadał o swoich wojażach do prawie 100 krajów.

Czy Joanna Senyszyn ma dzieci?

Joanna i Bolesław Senyszynowie nie mieli dzieci. Dlaczego? O tym, dlaczego nie ma dzieci Senyszyn opowiedziała kilka lat temu w "Super Expressie":

Miałam inne życiowe plany, uważam, że to była bardzo dobra decyzja. Miałam tysiące "dzieci" na Uniwersytecie Gdańskim, miałam magistrów, doktorów. (...) Miałam inne plany chciałam pracować naukowo - przyznała otwarcie.

W innym wywiadzie dla "Super Expressu" dodała: - Wybrałam model życia bez dzieci i jestem bardzo zadowolona, nigdy tego nie żałowałam, uważam, że to jedna z najlepszych decyzji w życiu. Mężowi przez chwilę wydawało się, że chce mieć dzieci, ale szybko zrozumiał, że jednak nie chce. (...) Uważam, że byłabym bardzo dobrą matką - oceniła.

Kim był mąż Joanny Senyszyn, Bolesław Senyszyn?

Bolesław Senyszyn z wykształcenia był prawnikiem. Całe życie związany z wymiarem sprawiedliwości, jako sędzia, radca prawny, adwokat, wykładowca. W 2015 roku udzielił wywiadu w "Dzienniku Błatyckim", w którym opowiadał o swoje pracy, a ta była naznaczona tym, że w latach 70 i 80. jako sędzia Senyszyn wydawał najsurowsze wyroki. W wywiadzie wprost padło pytanie o to, co decydowało o tym, że wydawał wyroki śmierci (na osoby, które dopuszczały się okrutnych przestępstw: - Wszystko musiało się na to nałożyć. Sam czyn, jak również przekonanie co do tego, czy dana osoba będzie stanowić zagrożenie, czy nie. (...) - mówił.

Zapytany o przykazania i jedno z nich, które nakazuje "Nie zabijaj", odparł: - Nie można powoływać się na klauzulę sumienia. Nie ma czegoś takiego. Każde sumienie jest inne. Bo inne są nakazy religijne, inne sumienie mają islamiści, a inne chrześcijanie...

A czy on sam miał dylematy moralne w związku z orzekaniem kary śmierci? Senyszyn przyznał: - Nie, nigdy nie wydałem wyroku, co do którego nie miałbym przekonania, że tak należy postąpić. Jeśli miałem cień wątpliwości, nie orzekałem kary śmierci. A orzekałem w kilku takich sprawach.

