Rodzinne obowiązki Karola Nawrockiego. Odebrał Kasię ze szkoły i poleciał do Trumpa [ZDJĘCIA]

Weronika Fakhriddinova
2025-09-02 14:47

Uśmiechnięty, w eleganckim garniturze, ale tym razem w zupełnie prywatnej roli, czyli roli ojca. Karol Nawrocki we wtorek, 2 września odebrał córkę Kasię ze szkoły. Dziewczynka miała na plecach szkolny plecaczek, a jej radość była widoczna z daleka. To wyjątkowe chwile w życiu rodzinnym głowy państwa. A niedługo później, po godz. 14 wyleciał do Stanów Zjednoczonych na swoją pierwszą oficjalną wizytę.

  • We wtorek Karol Nawrocki odebrał córkę Kasię ze szkoły. Dziewczynka była uśmiechnięta, z plecaczkiem na ramionach.
  • Prezydent pojawił się w eleganckim garniturze, w zupełnie prywatnej roli ojca.
  • Nawrocki jest ojcem trojga dzieci: adoptowanego syna Daniela (21 l.), biologicznego Antoniego (15 l.) i najmłodszej biologicznej córki Kasi (7 l.).
  • Już dziś o 14. prezydent wyleciał do USA w swojej pierwszej oficjalnej wizycie zagranicznej.
  • W planach ma spotkanie z Donaldem Trumpem, rozmowy o bezpieczeństwie NATO i spotkania z Polonią amerykańską.

Uśmiechnięty prezydent, szczęśliwa córka

Na zdjęciach, które publikujemy jako pierwsi, widać, jak prezydent Nawrocki z szerokim uśmiechem prowadzi 7-letnią Kasię w stronę Belwederu. Córka trzymała w rękach szkolne rzeczy, a na ramionach miała dziecięcy plecak. Ubrana w szkolny mundurek, wyglądała na szczęśliwą i podekscytowaną, że dzień zakończyła wspólnie z tatą.

Rodzinne chwile przed wielką polityką

Prezydent Karol Nawrocki na co dzień pojawia się w obiektywach kamer podczas uroczystości państwowych i politycznych sporów. Tym razem jednak zobaczyliśmy go w roli zwykłego ojca, który z uśmiechem odprowadza córkę. Takie chwile, choć trwają krótko, pokazują, jak silne są rodzinne więzi i jak wiele dla niego znaczą. Chwilę przed wylotem za ocean, pokazał to w najlepszym świetle.

Już dziś wielka podróż do USA

Te spokojne, rodzinne kadry kontrastują z politycznym rytmem najbliższych dni. We wtorek, 2 września po godz. 14 Karol Nawrocki poleciał do Stanów Zjednoczonych w charakterze prezydenta RP. To jego pierwsza oficjalna wizyta zagraniczna. W planach ma spotkanie z prezydentem Donaldem Trumpem w Białym Domu, rozmowy o bezpieczeństwie wschodniej flanki NATO, a także spotkania z przedstawicielami Polonii amerykańskiej.

Do historycznego spotkania z Trumpem dojdzie w środę, 3 września po godz. 11 czasu amerykańskiego (ok. godz. 17 czasu polskiego). To będzie jego pierwsza oficjalna wizyta zagraniczna od momentu objęcia urzędu, a zarazem ważny test dla nowej prezydentury.

Kim są dzieci Karola Nawrockiego?

Karol Nawrocki jest ojcem trojga dzieci. Najstarszy Daniel (21 l.) został przez niego adoptowany, gdy miał zaledwie dwa lata. – Nie jest moim biologicznym synem, ale nie wyobrażam sobie życia bez niego – podkreślał prezydent w rozmowie z mediami. Antoni (15 l.) to syn biologiczny, pasjonat piłki nożnej i uczeń liceum. Kasia (7 l.) jest najmłodszą biologiczną córką prezydenta. To pełna energii pierwszoklasistka, która dopiero zaczyna swoją szkolną drogę. To właśnie ją we wtorek odebrał ze szkoły prezydent, uśmiechnięty i dumny ojciec.

