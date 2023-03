Rozwódka spytała księdza Piotra o spowiedź. Brutalna odpowiedź, przykra sprawa

Ksiądz Piotr Jarosiewicz stał się kościelną gwiazdą TikToka. Jego wystąpienia cieszą się sporą popularnością wśród młodych ludzi. Na co dzień kapłan jest diecezjalnym asystentem Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej. Ksiądz Piotr nie boi się trudnych pytań od internautów. Jedno z nich dotyczyło sakramentu pokuty. - Czy mogę iść do spowiedzi? Chociaż wiem, że nie dostanę rozgrzeszenia, bo jestem po rozwodzie, a z obecnym partnerem nie mam ślubu - spytała jedna z użytkowniczek TikToka. Odpowiedź duchownego była brutalna. - Jeśli mamy potrzebę stanięcia przed Bogiem, to jak najbardziej stawajmy. W obecnej sytuacji, w której pani jest, to rzeczywiście ksiądz nie może dać rozgrzeszenia. Nie tyle nie chce, co nie może dać rozgrzeszenia - podkreślił ks. Jarosiewicz i udzielił porady. - Natomiast, jeśli chcemy zabiegać o to, co najważniejsze, czyli spotkanie z Bogiem - tutaj przez pośrednictwo kapłana - to ja zachęcam, żeby umówić się z kapłanem na rozmowę. Powiedzieć mu to, co nas absorbuje, w nas jest i nas dotyka. Po to, żeby pan Bóg to przyjął, a kapłan wysłuchał - tłumaczył ksiądz Piotr.

