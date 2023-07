Sceny rodem z gali MMA w ministerstwie rolnictwa! Awantura w gmachu

Gdy AgroUnia pod wodzą Michała Kołdziejczaka weszła do budynku Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zażądała rozmowy z ministrem Robertem Telusem. Drzwi do jego gabinetu były jednak zamknięte, a do zebranych wyszedł wiceminister Janusz Kowalski. Najpierw było spokojnie, ale z biegiem czasu atmosfera gęstniała. Doszło do draki między Kowalskim a Kołodziejczakiem. Wiceminister upominał zebranych: - Przestańcie krzyczeć i posłuchajcie. Sześć miliardów złotych Donald Tusk chce zabrać polskim rolnikom. Dlaczego nie protestujecie - wołał Janusz Kowalski. Wtedy wystąpił Kołodziejczak i stanął przed nim twarzą w twarz, co wielu internautom (zdjęcie z ich spotkania trafiło do sieci) skojarzył się z galą MMA! - Ty masz władzę - odkrzyknął na to Kołodziejczak. Co wyprowadziło z równowagi wiceministra, który rzucił w stronę lidera AgroUni: - Jesteś podnóżkiem Tuska! Jesteś kłamcą, prawdziwym kłamcą. Nic nie robicie. Rządzicie tyle lat i nic nie zrobiliście - grzmiał wzburzony Michał Kołodziejczak.

Jesteśmy w @MRiRW_GOV_PL. Czekamy na spotkanie z @RobertTelus, który od 100 dni unika spotkania z @AGROunia_. Wypuścili na nas wściekłego @JKowalski_posel. pic.twitter.com/z17zWah8My— Michał Kołodziejczak (@EKOlodziejczak_) July 27, 2023

Gdyby żył Lech Kaczyński nigdy by na to nie pozwolił. pic.twitter.com/1UsrTryhMi— Michał Kołodziejczak (@EKOlodziejczak_) July 27, 2023

Koniec końców minister rolnictwa Robert Telus wziął sprawy w swoje ręce. Na Twitterze opublikował zdjęcie z jeden z ministerialnych sal i napisał, że zaprasza AgroUnię na rozmowy: - WYCHODZĄC NAPRZECIW PAŃSTWA OCZEKIWANIOM INFORMUJĘ, ŻE ZAPRASZAM DO ROZMÓW W SALI 49 NA PARTERZE MINISTERSTWA. Panie Przewodniczący @EKOlodziejczak_zapraszam. Oczekuję na Państwa w sali 49, chodzi Państwu o rozmowę czy propagandową ustawkę - napisał.

#AGROUNIA Panie Przewodniczący @EKOlodziejczak_zapraszam. Oczekuję na Państwa w sali 49, chodzi Państwu o rozmowę czy propagandową ustawkę. pic.twitter.com/jPwtxjRGnA— Robert Telus (@RobertTelus) July 27, 2023