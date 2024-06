Scheuring-Wielgus pokazała męża i przekazała wieści. Sypią się gratulacje!

Joanna Scheuring-Wielgus nie miała w życiu lekko. Polityczka lewicy jako młoda kobieta straciła męża. W czasie debaty telewizyjnej przed wyborami do Sejmu Scheuring-Wielgus ujawniła: - Bezpieczna Polska, to także bezpieczeństwo ruchu drogowego. Wiem, co mówię. Sama straciłam męża w wypadku drogowym. Zostałam wdową z dzieckiem. Tak jak dwa tysiące osób w zeszłym roku, o dwa tysiące za dużo - ujawniła nie ukrywając poruszenia. Gdy spotkała ją ta tragedia Joanna Scheuring-Wielgus nie miała jeszcze 30-stki, jej mąż zginął mając zaledwie 31 lat, została sama z maleńkim synkiem Jankiem. Jacek Scheuring był gitarzystą rockowego zespołu. Został pochowany na cmentarzu ewangelickim w Toruniu.

Scheuring-Wielgus straciła pierwszego męża w wypadku. Jacek Scheuring miał tylko 31 lat

Po tym wyznaniu w telewizji, w rozmowie z "Super Expressem" polityczka bardziej otworzyła się na tę bolesną historię: - Miałam 29 lat, miałam trzyletniego synka, stało się to wszystko tak nagle. To był 2001 rok, sierpień. Wszystko działo się pod Toruniem. Mój mąż wracał do domu i stało się. O godz. 16 zapukała do mnie policja poinformować mnie, że mój mąż nie żyje – wspominała tragiczne chwile. Jak dodał wówczas, po śmierci męża miała ogromne wsparcie w jego rodzinie: - Dopiero cztery lata temu, a 16 lat po śmierci Jacka po raz pierwszy zajrzałam w kartony, gdzie miałam odłożone jego rzeczy, bo nie byłam wcześniej w stanie tego zrobić. To była bolesna chwila. Mój najstarszy 25-letni syn, wygląda identycznie jak mój pierwszy mąż – opowiadała.

Jednak szczęście się do niej uśmiechnęło i na jej drodze staną Piotr Wielgus i został jej mężem. Od ślubu polityczki i pana Piotra mija właśnie 21 lat! Europosłanka pochwaliła się wspólnym zdjęciem z małżonkiem i podpisała je: 21. Trochę nam zleciało ❤️. Warto przypomnieć, że para w czasie wspołnego życia doczekała się też dwóch synów: Jakuba i Aleksandra.

Kim jest drugi mąż Joanny Scheuring-Wielgus?

Piotr Wielgus, czyli drugi mąż Joanny Scheuring-Wielgus tak jak żona jest zaangażowany w politykę i w wyborach samorządowych walczył o fotel prezydenta Torunia, startował jako kandydat Lewicy, uzyskał 986 głosów. Wcześniej działał jako działacz społeczny i aktywista. Jest młodszy od żony, ma 46 lat. Ukończył studia z ochrony środowiska na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, a także jest absolwentem studiów podyplomowych - CSR. Kilka la temu brał z żoną udział w akcji w jednym z toruńskich kościołów, gdzie weszli do kościoła w czasie mszy trzymając transparenty z napisami: "Kobieto! Sama umiesz decydować" i "Kobiety powinny mieć prawo do decydowania czy urodzić, czy nie. A nie państwo w oparciu o ideologię katolicką".

Wieczorny Express cz.I - Joanna Scheuring-Wielgus Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.