Selekcjoner rezygnuje, Mazurek i Rzepecki reagują. Lewandowski i Tusk wmieszani!

Rezygnacja Probierza

– Doszedłem do wniosku, że w obecnej sytuacji najlepszą decyzją dla dobra drużyny narodowej będzie moja rezygnacja ze stanowiska selekcjonera. Pełnienie tej funkcji było spełnieniem moich zawodowych marzeń i największym życiowym zaszczytem – napisał w oficjalnym oświadczeniu Michał Probierz. - Bardzo dziękuję wszystkim moim współpracownikom, pracownikom PZPN. Zawsze mogłem na Was liczyć. Dziękuję za zaufanie prezesowi i zarządowi PZPN. Dziękuję oczywiście wszystkim piłkarzom, z którymi miałem przyjemność spotkać się na tej drodze. Będę trzymał za Was wszystkich kciuki, ponieważ reprezentacja jest naszym wspólnym dobrem narodowym. Pragnę podziękować również naszym wspaniałym kibicom. Jesteście z nami na dobre i na złe. Gdziekolwiek grała reprezentacja, tam słychać było Wasze wsparcie – zakończył.

W mediach od dłuższego czasu trwa debata na temat potencjalnego następcy Probierza. W mediach aż huczy, że kolejnym selekcjonerem powinien być Jan Urban. W takich słowach wypowiedzieli się w tej sprawie eksperci "Kanału Sportowego" (ZOBACZ: To on zastąpi Michała Probierza na stanowisku trenera reprezentacji Polski? Eksperci wskazują).

Mazurek i Rzepecki szybko reagują

Na poranne wieści szybko zareagowała m.in. Beata Mazurek. Nawiązała ona do konfliktu, jaki w ostatnim czasie wybuchł między Michałem Probierzem a Robertem Lewandowskim. Reprezentantka Prawa i Sprawiedliwości z miejsca założyła, że decyzja o rezygnacji może skutkować powrotem do kadry naszej największej gwiazdy! - To już informacja oficjalna - Michał Probierz przestał być selekcjonerem reprezentacji Polski. Szkoleniowiec sam zrezygnował z pełnionej funkcji. Zatem kiedy Lewandowski dołączy do drużyny? - napisała.

To już informacja oficjalna - Michał Probierz przestał być selekcjonerem reprezentacji Polski. Szkoleniowiec sam zrezygnował z pełnionej funkcji.Zatem kiedy Lewandowski dołączy do drużyny?https://t.co/7A0MMiIP2v— Beata Mazurek (@beatamk) June 12, 2025

Jeszcze dalej poszedł jednak doradca Andrzeja Dudy, który niedawno zdecydował się wstąpić w szeregi Konfederacji (WIĘCEJ: Bliski współpracownik Andrzeja Dudy wstąpił do Konfederacji! Tak tłumaczy swoją decyzję). On wprost wyraził nadzieję, że nie będzie to jedyna dymisja tego dnia! - Jeszcze dziś dymisja Donalda Tuska i będzie pięknie - stwierdził.

Jeszcze dziś dymisja Donalda Tuska i będzie pięknie🥳— Łukasz Rzepecki (@RzepeckiLuki) June 12, 2025

