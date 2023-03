Senator Jackowski ma sześć córek i żonę. Oto, co szykuje im na Dzień Kobiet! Specjalny smakołyk

Tak Dzień Kobiet jest obchodzony w dniu senatora Jackowskiego

Jan Maria Jackowski opowiedział "Super Expressowi", jak spędza wraz z rodziną Dzień Kobiet. Polityk ma sześć córek i żonę, więc ten dzień w jego domu jest szczególny. Polityk nie zapomina o kwiatach: - W Dniu Kobiet do domu zawsze wracam z kwiatami. Zazwyczaj też siadamy wspólnie do stołu, często w ciągu tygodnia nie ma kiedy, ale w Dzień Kobiet staramy się ten czas znaleźć - powiedział nam. - Oczywiście na stole są słodkości. Menu jest przyjemne, są rzeczy, które żona i córki bardzo lubią. 8. marca na specjalne życzenie córek przygotowuje mój specjał: kogiel-mogiel - ujawnił Jackowski. A jak polityk radzi sobie wśród tylu kobiet w domu? - Podstawą jest dobry dialog i komunikacja oraz wzajemne zrozumienie i zaufanie. Czasami żartuję w kręgu rodzinnym i wśród przyjaciół, ze polityka rodzinna to najwyższe stadium polityki, być może niekiedy nawet trudniejsze niż polityka w swoim podstawowym znaczeniu. I zapewne, w tym zakresie, każdy mąż i każdy ojciec córek ma swoje doświadczenia i mógłby sam ten wątek rozwinąć .

Polityk zapytany o fakt, iż wszystkie jego córki mają na pierwsze lub drugie imię Maria, odpowiedział, że to rodzinny zwyczaj: - To w mojej rodzinie była taka kresowa tradycja, ja i moje rodzeństwo miało na pierwsze lub drugie imię Maria i my to kontynuowaliśmy.