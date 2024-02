Senator Szejnfeld został przyłapany na zakupach. Z kubełka wyciągnął krynicę witamin

co to był za wieczór!

Poseł z partii Ziobry zszokował wszystkich! Co on wyczynia?! Mamy zdjęcia

Senator Adam Szejnfeld nabrał z wiaderka na stoisku z warzywami sporą ilość kiszonej kapusty. Może zamierza ugotować kapuśniak albo będzie ją jadł w surówce do obiadu. Kupił też ogórki kiszone, idealne na pożywną i zdrową zupę ogórkową. I bardzo dobrze – wszyscy powinniśmy często zajadać się kiszonkami.

Tak mieszka Michał Kołodziejczak. Modna kuchnia i PRL-owskie kryształy

Warzywa, które przeszły proces fermentacji to naturalne źródło minerałów i witamin, szczególnie witaminy C, E oraz A. A do tego, co zapewne wie senator Szejnfeld, kiszona kapusta oraz ogórki, to także duży zastrzyk naturalnego probiotyku.

Express Biedrzyckiej - Krzysztof Kwiatkowski Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.