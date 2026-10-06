Spotkanie Pierwszych Dam Polski i Filipin

Marta Nawrocka i Louise Araneta-Marcos spotkały się podczas wizyty polskiej pary prezydenckiej na Filipinach. Pierwsze Damy uczestniczyły w oficjalnej ceremonii powitania prezydentów w Pałacu Malacañang, a następnie udały się do Likhang Filipino.

To najważniejsza całoroczna przestrzeń wystawiennicza na Filipinach, w której prezentowane są produkty i dzieła lokalnych twórców. Można tam zobaczyć zarówno tradycyjne rękodzieło, jak i współczesne wzornictwo.

Filipińska sztuka i rękodzieło

Pierwsze Damy obejrzały m.in. tradycyjne dzieła sztuki i wyroby rzemieślnicze. Rozmawiały także z artystami zajmującymi się kaligrafią i tradycyjnym tkactwem.

Jedną z atrakcji była prezentacja „Pastillas Pabalat” – charakterystycznej dla Filipin sztuki wycinania wzorów w papierze. Pokazano również kolekcję znaczków pocztowych przedstawiających historię, kulturę i dziedzictwo tego kraju.

Likhang Filipino ma łączyć tradycję z nowoczesnością. Twórcy tego miejsca chcą pokazywać zarówno bogactwo filipińskiego rzemiosła, jak i współczesny design oraz nowe rozwiązania.

Był też pokaz baletowy

Na tym jednak wizyta się nie skończyła. Marta Nawrocka i Louise Araneta-Marcos obejrzały również występy filipińskich grup tanecznych.

Na scenie pojawiły się Alice Reyes Dance Company, Ballet Philippines oraz Steps Dance Studio. Wszystkie należą do ważnych instytucji filipińskiej sceny tanecznej.

Ballet Philippines jest pierwszym stałym zespołem artystycznym Cultural Center of the Philippines. Z kolei Alice Reyes Dance Company specjalizuje się w tańcu współczesnym, a Steps Dance Studio należy do czołowych szkół tanecznych w kraju.

Zdaniem obserwatorów życia politycznego, Pierwsza Dama RP po raz kolejny pokazała klasę. Zaprezentowała się w szarej garsonce z ciekawym kołnierzem i widocznymi guzikami. Strój był niezwykle skromny, ale właśnie przez to szykowny i bardzo elegancki.

To już kolejne spotkanie

Marta Nawrocka i Louise Araneta-Marcos nie spotkały się po raz pierwszy. Obie Pierwsze Damy widziały się już 22 września 2026 roku w Nowym Jorku podczas recepcji wydanej przez Pierwszą Damę USA Melanię Trump.

Rozmowa dotyczyła m.in. zaangażowania Pierwszych Dam w inicjatywę „Fostering the Future Together”.

Współpraca ma być kontynuowana. Kolejne regionalne szczyty tej inicjatywy zaplanowano właśnie w Manili i Warszawie.

Spotkanie na Filipinach było więc nie tylko okazją do poznania lokalnej kultury i sztuki, ale także kolejnym etapem kontaktów między Pierwszymi Damami Polski i Filipin.