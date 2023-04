To, co znalazło się na profilu Marty Kaczyńskiej, odbiera mowę! Stryj Jarek musi to zobaczyć

Żona Sławomira Mentzena to piękność

Sławomir Mentzen to polityk młodego pokolenia, który od niedawna stoi na czele partii Nowa Nadzieja i jest jednym z liderów Konfederacji. Ostatnio o Mentzenie jest bardzo głośno za sprawą jego poglądów. Niedawno polityk udzielił wywiadu, który narobił zamieszania, bo słowa, które padły z jego ust we wspomnianym wywiadzie wzbudziły ogromne kontrowersje. Poglądy, którymi w mediach dzieli się Mentzen sprawiają, że o polityku mówi się coraz więcej. Wiele osób chce też wiedzieć, jaki Sławomir Mentzen jest prywatnie i jak wygląda jego życie osobiste. Polityk jednak dość mocno chroni swojej prywatności i wiadomo jedynie, że jest żonaty z Agnieszką Mentzen, z którą ma troje dzieci.

Kim jest żona Sławomir Mentzena? Jedno bardzo różni ją z mężem

Sławomir Mentzen nie mówi często o swojej rodzinie, ale w wywiadzie dla Salonu 24 przyznał, że z żoną Agnieszką nieraz się nie zgadza, jeśli chodzi o politykę, chociaż do poważnych kłótni między nimi nie dochodzi. Śmiał się też, że to, co ich różni to podejście do PiS: - Politycznie o tyle się różnimy, że ona jeszcze bardziej PiS nie lubi ode mnie. Jest jeszcze bardziej antypisowska niż ja - komentował. W lipcu 2020 polityk opublikował zdjęcie z żoną na Facebooku i napisał: - Mamy dziś 10 rocznicę ślubu. Zleciało strasznie szybko. Mam bardzo dobrą i cierpliwą żonę, skoro tyle ze mną wytrzymała i z wyrozumiałością podchodzi do tego, że ciągle nie ma mnie w domu. Z perspektywy 10 lat muszę powiedzieć, że małżeństwo to coś wspaniałego. Jeżeli jesteście z osobą którą kochacie, to nie ma na co czekać, żeńcie się!

Polityk czasem jednak czasem robi wyjątek i pokazuje wspólne zdjęcia z żoną. Fotografie z Agnieszką można zobaczyć na jego koncie na Instagramie i trzeba przyznać jedno, żona Mentzena to wyjątkowa piękność! Nie dziwi nas, że ta blondynka skradła serce polityka. Zresztą, zobaczcie sami w naszej galerii zdjęć.