Ślub Kasi Tusk był owiany tajemnicą! W czasie ceremonii doszło do niecodziennego zdarzenia

Kasia Tusk dłuższy czas ukrywała fakt, że jest już po ślubie. Udało jej się ukryć ceremonię zaślubin przed mediami. Nikt nie wiedział, że córka Donalda Tuska wyszła została żoną swego ukochanego Stanisława. Sprawa wyszła na jaw, gdy Kasia Tusk postanowiła przekazać na akcję charytatywną swoją suknię ślubną. To właśnie wówczas, gdy chciała wesprzeć aukcję WOŚP 2019 okazało się, że Donald Tusk ma zięcia! - W tym roku postanowiłam wesprzeć WOŚP przekazując na aukcję moją suknię ślubną, czyli rzecz, która ma dla mnie duże znaczenie - mówi wówczas dumna i uśmiechnięta w filmiku, na którym zachęcała do licytacji sukni.

Suknia ślubna Kasi Tusk została zaprojektowana przez dwie projektantki

Co więcej przyznała wówczas, że sukienka ma ponad 5 lat, czyli ślub musiał się odbyć około 2014 roku. Jak wyjaśnia Kasia, górę sukni zaprojektowała znana projektantka Gosia Baczyńska. Do uszycia tej części sukni zostały użyte francuskie, jedwabne koronki! Dół sukni stworzyła natomiast Magdalena Socha-Włodarska z Warsaw Poet, a wykonany on został z kremowej organzy. Córka Donalda Tusk zdecydowała jednak, że nie będzie chwalił się innymi szczegółami związanymi z ceremonią. Tylko raz zrobiła wyjątek, a było to w 2021 roku, gdy na Instagramie celebryci brali udział w zabawie polegającej na pokazywaniu fanom swoich zdjęć z różnych okazji.

Właśnie w takim wyzwaniu wzięła też udział Kasia. Jej fanki poprosiło o to, by pokazała zdjęcie ze ślubu, tak też zrobiła. Dzięki temu mogliśmy zobaczyć, jak wyglądała ceremonia. Okazało się, że córka premiera miała ślub w plenerze, w bardzo romantycznej scenerii. Kasia Tusk nie miała na ślubie welonu, co zwykle jest nieodłącznym elementem stroju panny młodej. Ale nie to zaskakiwało najbardziej. Oto na zdjęciu widać było, że w czasie uroczystości ślubnej obecny był też pies Kasi, znany z jej mediów społecznościowych Portos. Pies, jako wierny przyjaciel siedział... tuż za parą młodą! To zdecydowanie zaskakująca sytuacja jak na ślub, chociaż w ostatnich latach coraz częściej pieski czy kotki pojawiają się na ślubach.

NIŻEJ ZDJĘCIA SUKIEN ŚLUBNYCH CÓREK POLITYKÓW

20