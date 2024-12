Smutne wyznanie Łukasza Kohuta. Tak spędził święta, serce się kraje

- Czego oczekiwała od polskiej służby zdrowia? GODNEGO podejścia, szacunku i wyrozumiałości. Co otrzymała? ,,Jest Pani za gruba” ,,Jest Pani stara, proszę się liczyć z najgorszym”, dodam, że od lekarza, który był może z 10 lat młodszy. Te słowa padały w Jej obecności. Walczyła po ciężkiej operacji, dla nas, spędzaliśmy tam po 12h dziennie. Przestała walczyć. Mam o to ogromne pretensje do polskiej służby zdrowia. Do tego SEPSA w bonusie, źle podłączony tlen (dwa razy, w dwóch różnych szpitalach), nieprawidłowo podłączony materac antyodleżynowy, brak jakiegokolwiek pomysłu na żywienie (debaty lekarzy z pielęgniarkami, nocnej zmiany z dzienną, spychologia) i 3 godziny czekania na przyjęcie z oddziału na oddział. Po drodze zresztą zapodziano wszystkie Jej dokumenty i historię choroby! Lekarz stwierdził: Panie tu jest Polska, nie Norwegia! Nie będę opisywał dantejskich scen ostatnich dni, bo łzy same cisną mi się do oczu - pisał polityk w 2016 roku w serwisie enowiny.