Specjalne rekolekcje dla matek w rzeszowskim klasztorze. Wiadomo, co się stanie z ich dziećmi

Rekolekcje dla matek w Rzeszowie. "My wychodzimy naprzeciw"

Młode mamy często nie mogą uczestniczyć w rekolekcjach wielkopostnych z prostego powodu - nie mają z kim zostawić swoich dzieci. Wspólnota Matek w Rzeszowie znalazła na to sposób. W tamtejszym klasztorze odbędą się rekolekcje, na które można przyjść z pociechami! - W spotkaniu mogą wziąć udział mamy, niezależnie od wieku ich dzieci, ważne jest jedynie to, że chcą zastanowić się nad tematem rekolekcji i dobrze przeżyć ten czas. Temat kontemplacja ze względów organizacyjnych na etapie macierzyństwa może wydawać się nieosiągalny, jednak nic bardziej mylnego - podkreśla cytowana przez portal Radiovia.com.pl Anna Pliś ze wspólnoty matek. - Matki często nie korzystają z rekolekcji, bo nie chcą zostawiać małych dzieci. My wychodzimy naprzeciw i wręcz zachęcamy by przyjść nawet z maluchami - dodaje jej koleżanka ze wspólnoty Ewa Nowak.

Rekolekcje dla matek. Dzieci będą miały opiekę

Podczas trzydniowych rekolekcji w klasztorze sióstr serafitek dla dzieci uczestniczących w nich matek zorganizowana zostanie opieka. W planie rekolekcji znajdują się: konferencje, medytacje, eucharystia i adoracja Najświętszego Sakramentu. Nad wszystkim będzie czuwał ojciec Dariusz Wojtowicz z Zakonu Karmelitów Bosych. To on poprowadzi rekolekcje. - Już niedługo... Zarezerwuj czas dla swojego ducha - zachęca do uczestnictwa w spotkaniu Wspólnota Matek w Rzeszowie. Rekolekcje odbędą się w dniach 6-8 marca.

