Katolicki portal prezentuje rachunek sumienia kobiety. 50 punktów, jest nawet gadulstwo!

Spowiedź wielkanocna od zawsze była bardzo popularna w Polsce. Księża w Wielkim Tygodniu mają mnóstwo pracy, bo wiele osób w ostatniej chwili chce pojednać się z Bogiem i zdążyć przyjąć komunię w Wielkanoc. Część wiernych przed pójściem do spowiedzi zapewne trafiło na stronę dobraspowiedz.pl, która jest częścią grupy ewangelizuj.pl. Jej redaktorem naczelnym jest ks. Piotr Śliżewski. W portalu można znaleźć m.in. artykuł "Rachunek sumienia kobiety". Jest to wykaz aż 50 punktów. Część z nich raczej nikogo nie zdziwi. "Czy wierzę w Boga i w to wszystko, co On objawił, a co Kościół podaje mi do wierzenia?", "Czy regularnie się spowiadam?", "Czy w życiu kieruję się miłością bliźniego?", "Czy regularnie i z zaangażowaniem uczestniczę we Mszy św.?"- to kilka przykładów z rachunku sumienia z katolickiego portalu. Niektóre punkty jednak brzmią naprawdę sensacyjnie. Poniżej prezentujemy 10 wybranych punktów z rachunku sumienia ze strony dobraspowiedz.pl.

Czy nie grzeszę gadulstwem i krytykanctwem?

Czy jestem wyrozumiała i cierpliwa?

Czy jestem skromna i powściągliwa?

Czy rozwijam swoją kobiecość? Czy mam świadomość swojej godności i niezwykłości?

Czy nie zazdroszczę, gdy ktoś ma więcej ode mnie urody, zdolności, talentów, władzy, powodzenia, pieniędzy, rzeczy materialnych, pracy?

Czy w swojej kobiecości staram się naśladować Maryję, wzór kobiety?

Czy jestem prawdomówna, szczera i autentyczna?

Czy nie powoduje konfliktów? Czy potrafię je łagodzić?

Czy jestem wierną i oddaną przyjaciółką?

Czy jestem wrażliwa i ofiarna? Czy jestem skłonna do poświęceń?

Czy nie popadam w kult ciała?

Czy nie usiłuję być ciągle w centrum uwagi, aby mnie podziwiano i zwracano na mnie uwagę?

