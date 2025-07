Stylista nie ma litości. Duda zawiodła na ślubie córki, Kwaśniewska olśniła wszystkich

Minimalizm bez wizji? Stylizacja Agaty Dudy rozczarowuje

Zdaniem Daniela Jacoba Dali stylizacja Agaty Dudy była bezpieczna i klasyczna, jednak zabrakło odważnego akcentu. Sukienka prezentowała się schludnie, kolor zgodny z trendami, ale — jak ocenia ekspert — długość powinna być albo zdecydowanie dłuższa, albo krótsza, żeby pasować do rangi wydarzenia. Całość jego zdaniem bardziej przypomina uniform rowerowy niż elegancki wygląd pierw­szej damy na ślubie córki.

„Agata Duda na ślubie córki niestety nie zaszalała z kreacją. Choć kolor był bardzo modny i na czasie, to jednak sukienka powinna być albo znacznie dłuższa, albo nieco krótsza. Na taką okazję jak ślub córki żona prezydenta niczym nas tak naprawdę nie zaskoczyła. Wygląda bardziej, jakby szła na zakończenie roku szkolnego córki” – ocenia Dali.

Projektant zauważa, że tonacja sukienki była zgodna z aktualnymi trendami kolorystycznymi – subtelny niebieski z chłodnym podtonem, idealnie wpisujący się w paletę lata 2025, jednak zabrakło przemyślanego fasonu.

„Długość była problemem – nieokreślona, zawieszona gdzieś między midi a tea length. Taki krój nie podkreśla ani sylwetki, ani okazji. I co najważniejsze – nie tworzy momentu. A przecież moda jest o momentach” – dodaje.

Kwaśniewska: symbol stylu i klasy

W odróżnieniu od stylizacji Agaty Dudy, kreacja Jolanty Kwaśniewskiej to — według Jacoba Dali — kwintesencja klasy, gustu i kunsztu. Ekspert zauważa, że Jolanta wystąpiła niczym księżna ze współczesnego pałacu królewskiego – subtelna, kobieca forma, pastelowa paleta, elegancki cięcie i wyczucie okazji. Daniel Jacob Dali nie ma wątpliwości: Jolanta była i jest „królową stylu” w Polsce.

„To była stylizacja pełna majestatu, a zarazem lekka. Suknia Jolanty to nie był przypadek – to był projekt. Perfekcyjnie zbudowany dekolt typu bateau, rękaw ¾ podkreślający nadgarstek, smukła linia bioder, przemyślane dodatki w postaci połyskujących kolczyków i lakierowanego minaudière. Każdy element współgrał, tworząc całość. Tam była architektura stylu” – zachwyca się Dali.

Kontrast dwóch estetyk. Dlaczego Kwaśniewska wygrywa?

Ekspert podkreśla, że różnica stylu to nie przypadek, tylko przemyślana personalna decyzja. Styl Jolanty Kwaśniewskiej tworzy spójny, arystokratyczny wizerunek – kreacja doskonale współgra z córką, harmonizując styl, tonację i formalność wydarzenia. Z kolei styl Agaty Dudy ma silne korzenie w klasyce, ale brakowało mu efektu „wow” – jakiego oczekuje się podczas uroczystości rodzinnych o znaczeniu publicznym.

„Jeśli porównamy stylizację Jolanty Kwaśniewskiej ze ślubu jej córki to gołym okiem można dostrzec ogromną różnicę klasy,gustu,stylu. Kwaśniewska wyglądała niczym księżna w palcu królewskim. Po raz kolejny śmiało można stwierdzić że Jolana była i będzie królową stylu w Polsce” – podkreśla projektant.

Styl jako język. Moda jako władza. Kim jest Daniel Jacob Dali?

Daniel Jacob Dali to ceniony polski projektant i stylista, który współpracował z największymi gwiazdami świata mody, mediów i kultury. Jego znakiem rozpoznawczym jest połączenie bezkompromisowego podejścia do jakości z odwagą stylistyczną i ogromnym szacunkiem do osobowości klienta. Swoje umiejętności rozwijał w Paryżu, Madrycie i na Ibizie. Znany z tego, że mówi, co myśli, ale zawsze z klasą i wyczuciem. Dla wielu kobiet to właśnie on stworzył najważniejsze kreacje ich życia – zarówno na czerwony dywan, jak i na prywatne wydarzenia, które zmieniają wszystko.

