SUPER EXPRESS numerem 1 w Polsce w 2024! Docieramy do 10 mln Czytelników

"Super Express" po raz kolejny zajął w badaniu Total Reach 360° pozycję lidera, co pokazuje, że jest to mocny, zasięgowy brand, docierający do odbiorców na różne sposoby i różnymi kanałami. "Super Express" to oczywiście drukowana gazeta, ale również portal internetowy, profile na mediach społecznościowych, formaty wideo na YouTubie, a od niedawna również internetowe radio informacyjne. To wszystko pozwala nam dotrzeć do różnych grup i podać informację w sposób najbardziej atrakcyjny dla danego targetu – mówi Tomasz Krawczyk, wiceprezes TIME SA, wydawcy "Super Expressu".