Przewodniczący Episkopatu Polski o obronie życia

Niedawno przez Polskę przeszły marsze, których uczestnicy wyrażali swoje poparcie dla życia. W poznańskim Marszu dla Życia pod hasłem „Razem dla życia” nie zabrakło arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, czyli Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, który wygłosił przemówienie do zebranych w Poznaniu. Mówił wprost, jak katolicy powinni odnosić się do życia od poczęcia aż do naturalnej śmierć. - Wszystko, co godzi w samo życie, jak wszelkiego rodzaju zabójstwa, ludobójstwa, spędzanie płodu, eutanazja […] wszystkie te i tym podobne sprawy i praktyki są czymś haniebnym; zakażając cywilizację ludzką bardziej hańbią tych, którzy się ich dopuszczają, niż tych, którzy doznają krzywdy, i są jak najbardziej sprzeczne z czcią należną Stwórcy - mówił ostro i stanowczo szef biskupów, przywołując słowa z Konstytucji duszpasterskiej o Kościele w świecie współczesnym „Gaudium et spes” i wskazał, że szczególnie w dzisiejszych czasach życie ludzkie jest zagrożone przez różnego rodzaju interesy.

Szef biskupów wprost wskazał, kto nie może przyjmować komunii! Postawił sprawę jasno

Arcybiskup nie oszczędził też polityków, jasno i wprost powiedział, że ci, którzy głosują za aborcją nie mogą absolutnie przystępować do komunii: - Ustawa łamiąca naturalne prawo dziecka do życia jest niesprawiedliwa. Każdy poseł, który głosuje przeciwko życiu, popełnia grzech ciężki, a tym samym nie może przystępować do Komunii św. - powiedział.