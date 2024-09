Szok! Klaudia Jachira w końcu mogła się wyspać. Wskazała konkretną datę

Nie mogliśmy uwierzyć, Lech Wałęsa w swoje urodziny pojechał do kościoła pod specjalnym nadzorem

Klaudia Jachira udzieliła wywiadu portalowi gazeta.pl. Posłanka otwarcie przyznała, że po zeszłorocznych wyborach do Sejmu i Senatu w końcu mogła spokojnie zasnąć: - Powiem ci, że po zwycięstwie 15 X zaczęłam normalnie sypiać i teraz bardzo tego pilnuję, nawet gdy jest bardzo dużo pracy. Tydzień po kampanii zaczęłam spać jak suseł. (...) Trochę tak, bo to poczucie ulgi było tak duże, że może właśnie pierwszy raz poczułam, że można się wyspać, nie trzeba ciągle czuwać - przyznała dziennikarzowi.

Klaudia Jachira o sytuacji na granicy polsko-białoruskiej

Jednak nie wszystko, co robi obecna władza podoba się posłance Jachirze. Wiele wątpliwości ma ona co do sytuacji na granicy polsko-białoruskiej. Przede wszystkim chodzi o pushbacki:

Nie możemy mówić o pełnym powrocie praworządności, jeżeli nie przestrzegamy prawa międzynarodowego. Jeżeli uważamy, że zmieniła się sytuacja, to zmieńmy to prawo, ale dopóki prawo międzynarodowe mówi, że pushbacki są nielegalne i są łamaniem praw człowieka, to tak jest. Nie możemy traktować praworządności wybiórczo i musimy ją przywrócić wszędzie: w sądach, w instytucjach publicznych i na granicy także.