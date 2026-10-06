Szokujące, co Anna Mucha przytargała do sądu. Opasła książka o Urbanie

Paulina Jaworska
Paulina Jaworska
2026-10-06 10:57

W jednym z warszawskich sądów odbyła się we wtorek (6 października) rozprawa dotycząca gwiazd: Katarzyny Cichopek i Pauliny Smaszcz. Wśród osób, które stawiły się na rozprawę była też aktorka Anna Mucha w roli świadka. To, co zwróciło naszą uwagę to książka, którą miała ze sobą. Mianowicie... biografię Jerzego Urbana!

Anna Mucha pojawiła się w sądzie na warszawskiej Pradze-Południe, ponieważ została poproszona o zeznania w charakterze świadka. Aktorka znana z "M jak miłość" zeznawała w sprawie, jaką Katarzyna Cichopek wytoczyła Paulinie Smaszcz, czyli byłej żonie swego obecnego męża. Zaskakujące było to z czym Mucha pojawiła się w sądzie. Otóż aktorka miała ze sobą książę o Jerzym Urbanie, czyli nieżyjącym już od kilku lat dziennikarzu, twórcy gazety "Nie" i dawnym rzeczniku rządu w czasach PRL. Książka to biografia autorstwa Marka Sterlingowa i Doroty Karaś.

- Setki godzin rozmów, tysiące stron archiwaliów w Polsce, Izraelu i USA, niepublikowane wspomnienia – Dorota Karaś i Marek Sterlingow kilka lat pracowali nad opowieścią o Jerzym Urbanie. Byli ostatnimi dziennikarzami, z którymi rozmawiał. Stworzyli wielowymiarowy portret najmroczniejszej postaci powojennej Polski i pokazali polityczne gry w szeregach oficjeli PRL aż po narodziny III RP, jej układy i podejrzane interesy - czytamy w opisie ksiązki. 

Anna Mucha z książką o Jerzym Urbanie w sądzie

Dlaczego Mucha postanowiła wziąć książkę do sądu? Wszak Jerzy Ubran był znany z ciętego języka, kontrowersji, tego, że nie ba się najbardziej ostrych czy pikantnych tematów, wręcz w nich gustował. Dla wielu był odzwierciedleniem brutalnej propagandy.

Przy okazji Anna Mucha opowiedziała dziennikarzom zaskakująca historię dotyczącą Jerzego Urbana. Otóż mało kto wie, że miał od wystąpić w programie "Jak oni śpiewają". W 2008 roku Anna Mucha brała udział w tym programie jako uczestniczka i w jednym z odcinków, do których uczestnicy mieli prawo zaprosić gość, by wystąpić z nimi w duecie, aktorka zaprosiła właśnie Urbana! Oboje mieli zaśpiewać piosenkę  "Czy te oczy mogą kłamać". Jak opowiedziała Mucha, gdy ta wiadomość pojawiła się w mediach, niemal od razu, tego samego wieczoru, ktoś przebił jej opony w samochodzie, dostała też pogróżki, że takim jak ona należy golić głowy. 

Do wspólnego występu jednak nie doszło, chociaż Urban się przygotowywał. Dlaczego do występu nie doszło? - Ponieważ w momencie, gdy zaczęliśmy wchodzić na antenę dowiedział się, że nie żyje Rakowski, to go przybiło, wykluczało możliwość udziały w programie - wspomniała Mucha w rozmowie z dziennikarzami. 

Anna Mucha i Maciej Kurzajewski w sądzie
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