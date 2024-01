To naprawdę nie żart! Znany poseł PiS otwarcie pochwalił Hołownię! Co na to Kaczyński?

Kasia Tusk może się pochwalić wieloma zainteresowaniami. Najważniejszym pozostaje moda i najnowsze trendy, którym poświęca najwięcej uwagi na swoich profilach w mediach społecznościowych. Często także porusza temat wystroju wnętrz czy sztuki. Na jej blogu nie brakuje także przepisów kulinarnych.

W ostatnim wpisie pojawiła się propozycja na szybką i prostą przekąskę z zaledwie kilku składników. Potrzebne będzie 180 g mąki pszennej, 50 ml mleka, 200 g sera feta, 1 łyżeczka proszku do pieczenia, 2 jajka, garstka serca cheddar, 40 ml oliwy z oliwek, suszone oregano, czarnuszka, sezam i sól.

Jajka należy roztrzepać i połączyć z przesianą mąkę, oliwę, proszek do pieczenia, serami i solą. Całość mieszamy aż do uzyskania gładkiej konsystencji. Gotową mieszankę wlewamy do naczynia żaroodpornego, uprzedniego wyłożonego papierem do pieczenia, potem posypujemy przyprawami. Pieczemy przez ok. 40 minut w temperaturze 180 stopni C, grzanie góra-dół. W ten sposób powstanie chlebek w prawdziwe włoskim stylu!

- Chrupiąca skórka tego wypieku skrywa delikatne białe kawałki fety, ciągnącego się żółtego sera, idealnie komponujące z gorzkimi ziarnami czarnuszki i aromatycznego oregano. Możecie podać go jako dodatek do deski serów, wędlin, zielonych oliwek czy po prostu z ulubioną oliwą dobrej jakości – czytamy na makelifeeasier.pl.

Łatwa i szybka przekąska z pewnością zachwyci nawet najbardziej wymagających gości! W końcu nie bez powodu znalazł się na blogu Kasi Tusk, która słynie z dobrego gustu.

