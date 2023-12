Szymon Hołownia zabrał córeczkę do pracy. Uwiecznił ją w nietypowej pozie

Szymon Hołownia ma za sobą czas intensywnej kampanii wyborczej, ale to bynajmniej nie oznacza, że ma mniej zajęć. Jako nowy marszałek Sejmu nie tylko prowadzi obrady czy bierze udział w konferencjach, ale ma także wiele zakulisowej pracy, której nie widać publicznie. Do tego zaczął także serię, w której pokazuje niewidoczne zazwyczaj zakątki Sejmu, którą można oglądać na oficjalnym sejmowym kanale w serwisie YouTube.

Nic dziwnego, że kiedy tylko może, stara się być ze swoimi najbliższymi. Jak się okazuje, nie cofnie się nawet przed zabraniem dziecka do pracy! Na swoim Instagramie pokazał zdjęcie, na którym widać jego młodszą córeczkę Elżbietę podczas harców w gmachu Sejmu. - Z cyklu: „Z wizytą u taty w pracy”. Zdjęcie pt.: „WTEM” – napisał dumny tata.

Szymon Hołownia uwiecznił dziewczynkę w nietypowej pozie: pociecha pochyliła się i spojrzała za siebie między kolanami. Wygląda uroczo i przezabawnie! Internauci są co do tego zgodni. „Normalności nam trzeba. Cudne”; „Prawdziwa strona życia, to jest właśnie uczłowieczenie tego stanowiska, jestem pod wrażeniem, tego nam trzeba było”; „Marszałek jest świetny, ale przyznaję że córa rozbiła tym bank”, „Córcia staje na głowie, żeby tylko wszystko wyszło na prostą”; „Normalność aż bije z tego zdjęcia i to jest cudowne” – czytamy w komentarzach.

