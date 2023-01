Szymon Hołownia zdradził, jak spędza noce. Nie ma mowy o spaniu!

Szymon Hołownia jest dumnym tatą dwóch córek, starszej Marysi i rocznej Eli. Dziewczynki są jego oczkiem w głowie! Co jakiś czas polityk chwali się poczynaniami swoich pociech za pośrednictwem Instagrama. Poza dobrymi i uroczymi stronami rodzicielstwa pokazuje też, ze nie zawsze jest łatwo… Widać to wyraźnie w jego ostatnim poście, gdzie opowiada o swoich nocach. - Młodsza definitywnie wstała dziś o 4:50 (plus ze trzy pobudki wcześniej, i tak nieźle - wczoraj i przedwczoraj snu w sumie było może ze 2-3 godziny/noc). Starsza - by dotrzymać towarzystwa młodszej - o 5:55 – napisał. Szymon Hołownia zdradził też różnice w charakterze dziewczynek, które już są wyraźnie widoczne. - Od razu widać też jednak, która poszła w dziadka, a która w babcię. Ela zostawiona na pół sekundy złapała za pilota, sama włączyła sobie TV i chciała od świtu oglądać sport, Za to Mania złapała za odkurzacz i ogarnęła przedpokój, kuchnię i jadalnię – opisał na Instagramie. Na koniec zwrócił się do innych rodziców, którzy wychowują małe dzieci. - Dobrego dnia wszystkim, a zwłaszcza tym, których pociechy też uważają sen za dziwny przeżytek starych ludzi… - zakończył. Jak widać, Szymon Holownia z ogromną cierpliwością i miłością podchodzi do wychowywania swoich córeczek i nawet niewyspanie nie jest w stanie tego zmienić.

