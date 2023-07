Tadeusz Rydzyk dostał od Jacka Sasina niebywały prezent. Wartość powala

Tadeusz Rydzyk był obecny na 32. Pielgrzymka Rodziny Radia Maryja w Częstochowie, która odbyła się w niedzielę 9 lipca. Z tej okazji odbyła się specjalna msza, odprawiona przez metropolitę krakowskiego abp. Marka Jędraszewskiego. Został także odczytany list napisany do uczestników przez prezydenta Andrzeja Dudę, a przemówienie wygłosił między innymi prezes PiS i wicepremier Jarosław Kaczyński.

- Ośmielam się zwrócić do państwa, do wszystkich zebranych, dlatego że od bardzo dawna nie było takiego momentu, w którym tak jawnie formułowane są plany pozbawienia nas suwerenności, w których tak jawnie, bezczelnie, kłamliwie i - można powiedzieć - odrażająco atakowany jest Kościół, atakowany jest Ojciec Święty, atakowane są nasze podstawowe wartości, podstawy naszego porządku społecznego, naszego obyczaju, mówiąc najkrócej: podstawy polskości - mówił na Jasnej Górze Jarosław Kaczyński.

Na uroczystości nie zabrakło także innych polityków PiS: ministra aktywów państwowych Jacka Sasina i szefa MON Mariusza Błaszczaka, ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka oraz minister rodziny Marleny Maląg.

Tadeusz Rydzyk dostał także niebywały prezent. Jacek Sasin i prezes Grupy Enea Paweł Majewski podarowali redemptoryście zabytkowy miecz z czasów Mieszka I, czyli z ok. X-XI wieku. Jak nieoficjalnie ustaliła Wirtualna Polska, antyk mógł kosztować nawet 250 tys. zł, a kupiła go Fundacja Enea ze zbiorów antykwarycznych. Podarek ma trafić do Muzeum Pamięć i Tożsamość im. św. Jana Pawła II w Toruniu, gdzie wszyscy odwiedzający będą mogli go zobaczyć.

Quiz o Tadeuszu Rydzyku. Komplet punktów tylko dla znawców ojca dyrektora Pytanie 1 z 15 Do jakiego zakonu należy ojciec Tadeusz Rydzyk? jezuitów redemptorystów paulinów Dalej

Pielgrzymka Rodziny @RadioMaryja na Jasną Górę. Wraz z Pawłem Majewskim prezesem @Grupa_Enea wręczyliśmy O. Tadeuszowi Rydzykowi miecz z czasów Mieszka I. Trafi on do Muzeum Pamięć i Tożsamość im. św. Jana Pawła II w Toruniu. pic.twitter.com/2xeFbFvhT8— Jacek Sasin (@SasinJacek) July 9, 2023