Tadeusz Rydzyk na starych zdjęciach bez ściemy. Niebywałe, jak kiedyś wyglądał!

Tadeusz Rydzyk wiele przeżył zanim założył Radio Maryja 8 grudnia 1991 roku. Z religią związał się bardzo wcześnie, ucząc się w Wyższym Seminarium Duchownym Redemptorystów w Tuchowie. Następnie ukończył teologię biblijną Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Złożył śluby zakonne i przyjął święcenia kapłańskie w 1971 roku.

Początkowo pracował jako katecheta i duszpasterz akademicki. W połowie lat 80. wyjechał do Republiki Federalnej Niemiec, gdzie był kapelanem w żeńskim klasztorze. Za granicą współpracował także z lokalnym radiem Maria International. Zajmował się także organizacją pielgrzymek do Medziugorie i wysyłki do Polski.

Do Polski wrócił w 1991 roku, gdzie zamieszkał w klasztorze redemptorystów w Toruniu i założył Radio Maryja, które z powodzeniem funkcjonuje do dziś. Poszerzył działalność także do TV Trwam, własnej fundacji i uczelni, a to tylko niektóre z jego przedsięwzięć.

Tadeusz Rydzyk zmienił nie tylko swoje życie, ale też zmienił się jego wygląd. Niegdyś jego znakiem rozpoznawczym były okulary z przyciemnianymi szkłami i brązowe włosy. Obecnie nadal nosi okulary, ale z daleka są niemal niewidoczne, a niegdyś ciemne włosy dziś są obsypane siwizną. Woli też nosić krótszą fryzurę. Na zdjęciach bez ściemy w naszej galerii zobaczysz, jak redemptorysta wyglądał kiedyś i teraz!

