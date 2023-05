i Autor: Piotr Lampkowski / Super Express Taką furą jeździ Rydzyk

No to się porobiło

Tadeusz Rydzyk wyjechał do Niemiec! "Trzeba powrócić do normalności"

likp 14:13 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Tadeusz Rydzyk znowu wyjechał do Niemiec! Przypomnijmy, że słynny zakonnik w latach 80. mieszkał w kraju naszych zachodnich sąsiadów, gdzie pracował w żeńskim klasztorze. Niedawno dyrektor Radia Maryja znowu wybrał się do Niemiec, tym razem jednak na krócej. To, co tam zastał, go zmroziło. Tadeusz Rydzyk wszystko opowiedział podczas mszy.