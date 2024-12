Tajemnicza blondynka u boku Łukasza Schreibera. Mąż Marianny ma nową miłość?

Kasia Tusk pokazała sukienkę na sylwestra. To klasyka!

Co słychać u Magdaleny Ogórek? Plany na 2025 rok i kontrowersje, które wciąż budzą emocje

Jarosław Kaczyński złożył noworoczne życzenia. Podkreślił tylko jedno! To znaczące

Głośne rozstanie Łukasza Schreibera z Marianną Schreiber

Marianna Schreiber rozstała z politykiem — Łukaszem Schreiberem w marcu 2024. Małżonkowie pojęli wtedy decyzję o separacji. Para jeszcze nie ma rozwodu, ale okazuje się, że obydwoje są już w nowych relacjach. Marianna jako znana celebrytka i influencerka dzieli się chętnie swoim życiem. Niedawno sama przyznała w jednym z wywiadów, że w jej życiu pojawił się nowy partner. To Przemysław Czarnecki, były poseł z ramienia Prawa i Sprawiedliwości, który w Sejmie zasiadał przez trzy kadencje, syn znanego polityka związanego z PiS-em Ryszarda Czarneckiego.

Polityk ma nową miłość?

Po rozstaniu Łukasz Schreiber przez długi czas unikał rozmów na temat swojego życia prywatnego, skupiając się na pracy politycznej. Były minister jakiś czas temu został przyłapany na warszawskich ulicach w towarzystwie pewnej brunetki. Jak podawał "Fakt", kobieta to Katarzyna Siembida, prawniczka z Bydgoszczy. Jednak parę łączą tylko stosunki zawodowe.

Ale w ostatni dzień 2024 roku polityk mocno zaskoczył. Opublikował wyjątkowe zdjęcie na Instagramie. Widzimy go w objęciach tajemniczej blondynki! To pierwsze oficjalnie udostępnione zdjęcia Schreibera z kobietą u jego boku od czasu rozstania z żoną. Okazuje się, że tajemnicza kobieta to Weronika Reiter.

Życzymy Wam cudownego Nowego Roku 2025! Magicznie - podpisał zdjęcie Łukasz Schreiber

Sonda Co sądzisz o nowym związku Marianny Schreiber z Przemysławem Czarneckim? To piękne, że znaleźli miłość – każdy zasługuje na szczęście. Jestem zaskoczony/a, ale życzę im powodzenia. To relacja, która budzi wątpliwości – za dużo kontrowersji. Nie interesuje mnie życie prywatne Marianny Schreiber.