Tak dbają o Jarosława Kaczyńskiego! Dostraczają mu nowy "Super Express" i...

Jarosław Kaczyński ciągle walczy o powrót do dawnej kondycji po operacji kolana. Niebawem ma wrócić do swojego biura! - Czy to będzie dzień wcześniej, czy dwa dni później - nie ma to znaczenia. Ważne, żeby wrócił cały, zdrowy i do końca wyleczył kolano po operacji. Potrzeba prezesowi dużo sił na bardzo długą kampanię – powiedział nam Ryszard Czarnecki. W końcu zdrowie jest najważniejsze, niezależnie od pełnionej posady. - Kiedy jest alternatywa: przyjść do pracy za wcześnie, a potem mieć problemy i mieć wielodniową przerwę, czy lepiej zostać trochę dłużej w domu i się wykurować, to niezależnie, czy ktoś jest prezesem, robotnikiem czy sprzedawcą, powinien wybrać ten drugi wariant – kwituje Czarnecki. Kaczyńskiemu pomagają ochroniarze, którzy dostarczają mu najnowsze wydanie „Super Expressu” i zdrową żywność: wędlinę, wędzoną rybę i chrupkie pieczywo, a na deser serek waniliowy. Takie delicje na pewno postawią go na nogi!

