Tak Jarosław Kaczyński zaczął urodzinowy dzień. Ochroniarze przytargali torby z prezentami [ZDJĘCIA]

Urodziny ma się raz w roku! Ten dzień należy spędzać w dobrym towarzystwie, na przyjemnościach, bez pośpiechu i zmartwień, o ile pozwala na to czas i sytuacja. Jednak jeśli urodzinowy dzień od rana zaczniemy pomyślnie, to potem jest już tylko lepiej. Z pewnością przekonał się o tym prezes Prawa i Sprawiedliwości. Jarosław Kaczyński 18 czerwca obchodzi 76. urodziny. Kaczyński przyszedł na świat w 1949 roku w Warszawie.

Z tym miastem był związany całe życie, tu mieszka do dziś w słynnym domu na Żoliborzu. To właśnie tam przyłapaliśmy prezesa w jego dniu urodzin, gdy wychodził do pracy, bo czy urodziny czy też nie, Kaczyński należy do osób pracowitych i nie miga się od zajęć! W dniu urodzin prezes wyszedł z domu gotowy do zadań dnia, miła ze sobą sporą, czarną teczkę.

Urodziny Kaczyńskiego. Ochroniarze nie przyszli z pustymi rękami!

Na prezesa PiS, jak zwykle, czekali jego ochroniarze, którzy pracują z nim od lat. Nic dziwnego, że późnym rankiem pojawili się przed domem Kaczyńskiego nie z pustymi rękami, a z prezentami! Jeden z rosłych ochroniarzy miał ze sobą kolorowe torby prezentowe. Paczki były w różnych rozmiarach. Co skrywały? Nie wiadomo, grunt, że prezes Kaczyński od rana mógł już przyjąć życzenia. Widać, że na twarzy polityka malował się lekki uśmiech. Ale jak mogło być inaczej? Skoro nawet pogoda w urodzinowy dzień dopisała i od rana świeciło piękne słońce!

Życzenia dla prezesa PiS z okazji urodzin

Na łamach "Super Expressu" życzenia dla prezesa PiS złożyli koledzy z Sejmu. Wśród nich m.in. Marek Suski z PiS: - Zdrowia, pomyślności i takiej jak do tej pory twórczej inwencji politycznej, bo ona jest nam wszystkim potrzebna. Jak będzie zdrowie, to będą i siły. Pan Prezes ma te siły niespożyte. Życzenia złożę też osobiście - przekazał. A partyjna koleżanka Anna Kwiecień dodała: - Przede wszystkim życzę zdrowia, bo jego siły fizyczne potrzebne są nam wszystkim. Polsce potrzebna jest jego praca i zaangażowanie. Życzę też, żeby osiągał te cele, które sam sobie wyznacza i żeby dalej z takimi sukcesami pracował na rzecz Polski i Polaków.

