Tak Kasia Tusk przygotowuje się do świąt. Korzysta ze sztucznej inteligencji?

Kasia Tusk jest powszechnie znana ze swojego eleganckiego stylu. Często chwali się w sieci pomysłami na różnorodne stylizacje na każdą okazję, ale także tematami lifestyle'owymi i dotyczącymi dekoracji wnętrz. Nic dziwnego, że zebrała spore grono fanek szukających inspiracji w jej profilach na mediach społecznościowych. Ostatnio zaś córka premiera pokazała, jak przygotowuje się do świąt.

Kasia Tusk szykuje dom na święta

Grudzień to większości polskich domów czas, gdy przygotowania do Bożego Narodzenia ruszają pełną parą. To nie tylko sprzątanie i gotowanie, ale także ozdabianie swojego zakątka oraz wprowadzanie szczególnej, bożonarodzeniowej atmosfery.

Jak ten okres wygląda u Kasi Tusk? Blogerka pochwaliła się tym na kilku zdjęć zamieszczonych na Instagramie. Widzimy między innymi jak jej córeczka układa puzzle ze świątecznym obrazkiem czy jak we trójkę robią i pieką pareczniki.

- Gdy według twoich wyliczeń z ciasta powinny wyjść dwie blachy ciastek, ale właśnie wkładasz do piekarnika siódmą i dopiero zbliżasz się do połowy - napisała żartobliwie.

Na jednej z fotografii możemy zobaczyć także chatkę z piernika. - Przysięgam, że ten domek nie został podkręcony przez AI. To w 100% ręcznie sklejony domek (kupiony w IKEA oczywiście, nie że sama piekłam) - czytamy.

Fanki nie kryły swojego zachwytu widokami uwiecznionymi w poście. "Ale super fotki! Świetnie pokazują czas, gdy świąt jeszcze nie ma, ale już się je czuje"; "Ciężko uwierzyć w brak wsparcia AI przy tej chacie..."; "Kocham Twoje świąteczne klimaty"; "U mnie wygląda to bardzo podobnie, a najbardziej podoba mi się punkt ostatni. Moda na gonieniem za ideałem, najlepsza wersją, sprawia, że gubimy siebie" - czytamy w komentarzach.

