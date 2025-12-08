Tak Kosiniak-Kamysz z rodziną spędził mikołajki. Urocze, co robiły jego córeczki!

Sara Osiecka
Sara Osiecka
2025-12-08 16:59

Minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz postanowił spędzić mikołajkowy weekend ze swoimi najbliższymi w nietypowy sposób. Cała rodzina udała się do Muzeum Wojska Polskiego, gdzie czekała na nich moc atrakcji. Małżonkowie pokazali w mediach społecznościowych, jak bawiły się ich córeczki!

  • Wicepremier i szef MON, Władysław Kosiniak-Kamysz, spędza każdą wolną chwilę z rodziną, a grudzień to dla nich magiczny czas.
  • W mikołajkowy weekend cała rodzina wybrała się do Muzeum Wojska Polskiego, gdzie panowała świąteczna atmosfera z choinką i Mikołajem.
  • Dzieci Kosiniaka-Kamysza bawiły się wybornie, dekorując pierniczki i malując buzie, podczas gdy rodzice cieszyli się wspólnymi chwilami.

Władysław Kosiniak-Kamysz zdecydowanie nie może narzekać na brak zajęć jako wicepremier i szef Ministerstwa Obrony Narodowej, a każdą wolną chwilę spędza w gronie swoich najbliższych. Wtedy też nie może narzekać na nudę! W końcu ma dwie córeczki i malutkiego synka. Dla maluchów grudzień to magiczny czas, a swoisty wstęp do Bożego Narodzenia stanowią mikołajki. W tym roku cała rodzina postanowiła świętować w wyjątkowy sposób.

Mikołajki rodziny Kosiniaka-Kamysza

Szef MON z żoną Pauliną i trojgiem dzieci w mikołajkowy weekend udali się do Muzeum Wojska Polskiego, gdzie wszyscy mogli się cieszyć świąteczna atmosferą. Nie zabrakło wielkiej, ubranej w lampki choinki, a nawet samego Świętego Mikołaja! Widać, że dzieci Władysława Kosiniaka-Kamysza miały przednią zabawę. Tata zresztą nie opuszczał ich ani chwilę.

Marta Nawrocka z córeczką Kasią zmatchowały się strojami! Poszły w modną czekoladę

Dziewczynki, razem z nim, poświęciły się dekorowaniu pierniczków kolorowymi pisakami i posypkami. Miały także pomalowane buzie w zimowe, fantazyjne wzroki. Z kolei ich mama pilnowała najmłodszego dziecka i z dumą patrzyła na poczynania starszych pociech. 

Cała rodzina z pewnością na długo zapamięta ten dzień! Najmłodszym pozwoli osłodzić czas oczekiwania na święta, a rodzicom pozwoliło na chwilę wytchnienia od codziennych obowiązków. 

W naszej galerii zobaczysz rodzinne mikołajki Władysława Kosiniaka-Kamysza:

Urocze mikołajki Kosiniaka-Kamysza z żoną i dziećmi
7 zdjęć
Sonda
Zacząłeś/-aś już przygotowania do Bożego Narodzenia?
Oszustwa paczkowe
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

WŁADYSŁAW KOSINIAK-KAMYSZ